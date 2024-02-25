Ünye\'de doğalgaz kullanım oranı yükseldi

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı ve AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı, ilçede doğalgaz kullanım oranını yüzde 20'den yüzde 95'e çıkardıklarını belirterek, alt ve üstyapı çalışmalarında da birçok mahallede konforlu ulaşımı sağladıklarını, yeni dönemde de kalan mahallelerde yoğun çalışma yürüteceklerini söyledi.
Ünye Belediye Başkanı ve AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı Çınarlık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Doğalgaz kullanım oranı yüzde 20'den yüzde 95'e ulaştı"
Başkan Tavlı, mahallelinin sıcak karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Ünye'nin merkez mahallelerinde doğalgaz çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tavlı, "Sizlerin destekleriyle Ünye'mizde birçok hizmet yaptık. Malumunuz Ünye'de hava kirliliği vardı. 2006 yılından itibaren doğalgazımız aslında yanı başımızda Yunus Emre Mahallemizeydi. Ancak alt ve üstyapıda oluşacak sıkıntı nedeniyle kimse bu şehre doğalgazın girmesiyle ilgili çalışma yürütmedi. Hemşerilerimizin doğalgazla buluşma noktasında hareket etmediler. Ancak 2019 yılında göreve geldiğimizde bu sorumluluğu biz aldık. Ünye'de yüzde 20 seviyelerinde olan doğalgaz bugün yüzde 95 seviyelerinde. Sadece Karşıyaka Mahallesi kaldı. Bu yıl o mahallemizi de doğalgazla buluşturacağız. Dönemimizde doğalgaz ulaşım seviyesi yüzde 100'e olacak. Böylece şehirde yaşayan vatandaşlarımızın karbondioksit yerine oksijen solumalarına vesile olduk" diye konuştu.
"Alt ve üstyapı çalışmaları yeni dönemde yoğunluk kazanacak"
Doğalgaz geçen cadde ve sokakların yenilenmesi, elektrik hatlarının yer altına alınması ile alt ve üst yapı çalışmalarının yeni dönemde yoğun olacağını ifade eden Başkan Tavlı, "Çınarlık Mahallemizde daha eksiklerimiz var. Ancak Atatürk, Gölevi, Burunucu, Çamurlu, Ortayılmazlar ve Liseler Mahallesinin üst yapı çalışmaları yüzde 80 oranında tamamlandı. Çınarlık, İpekyolu, Bayramca mahallelerimizde de yolların şehir konforuna ulaşacağını söyleyebilirim. Bu da sizin vereceğiniz desteklerle olacak. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Toplantıda söz alan Mahalle Muhtarı Ahmet Koç ise Başkan Tavlı'ya mahallelerine yaptıkları hizmet nedeniyle teşekkür etti. - ORDU
Son Dakika › Yerel › Ünye'de doğalgaz kullanım oranı yükseldi - Son Dakika
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