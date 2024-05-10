Ünye'de Engelliler Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ünye'de Engelliler Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Ünye\'de Engelliler Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kortej yürüyüşü ve stant açılışıyla başladı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, engelli kardeşlerimize verilen fırsatları görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise etkinliklere katılan kurum ve kuruluşları tebrik etti.

10.05.2024 21:12  Güncelleme: 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik geçekleştirildi.

Yüzüncü yıl mevkiinden kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle rehabilitasyon merkezilerinin stantlarının açılışı gerçekleştirildi.

"Engelsiz yaşam konusunda başarılı bir kentiz"

Açılışta bir konuşma yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Engelli kardeşlerimiz ile ilgili bugün hem farkındalığın oluşması, hem de günlerinin kutlanması amacıyla bir araya geldik. Engelli kardeşlerimize verilen fırsatlar neticesinde neler yapılabildiğini burada görebilme fırsatı bulduk. Daha önceki ziyaretlerimizde hakikaten çok özel çalışmalar ortaya koymuşlardı. Bugün de aynı çalışmaları görmekten son derece memnun kaldık. Tabii yerel yönetim olarak bizler de engelli kardeşlerimizin engelsiz yaşam anlamında bir şehirde rahat edebilmeleri açısından ne gerekiyorsa gerekli hazırlıkları yapmak ve hayata geçirmek noktasında birlikte çalıştığımızı ve Ünye olarak bu konuda birçok şehirden önde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Aynı zamanda bu hafta ihtiyaçların belirlenmesine ve farkındalığın oluşmasına vesile olsun diyor, Engelliler Haftasını kutluyorum" dedi.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık hafta boyunca etkinliklerde görev alacak kurum ve kuruluşları tebrik ederek başarılar diledi.

Etkinliklere ayrıca Engelli dernekleri başkanları, Daire Amirleri ve Sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Engelliler Haftası, Hüseyin Tavlı, Ordu, Ünye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünye'de Engelliler Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:39 Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi
19:55 İsrailli temsilci, BM’nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi İsrailli temsilci, BM'nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi
19:09 Rus ordusu Ukrayna’nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başlattı Rus ordusu Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başlattı
18:47 Özgür Özel’den “Normalleşme“ çıkışı: Sonuç alamazsak meydanlar bizimdir Özgür Özel'den "Normalleşme" çıkışı: Sonuç alamazsak meydanlar bizimdir
17:30 Okulu basan veli müdüre saldırdı Dehşet anları kamerada Okulu basan veli müdüre saldırdı! Dehşet anları kamerada
22:07 Kamu bankalarında yeni dönem Tüm ATM’lerden ücretsiz işlem yapılabilecek Kamu bankalarında yeni dönem! Tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapılabilecek
21:35 Adım adım Real Madrid’e Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain’e veda etti Adım adım Real Madrid'e! Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e veda etti
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
20:03 Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
19:35 Arjantin’de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı Arjantin'de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 22:30:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ünye'de Engelliler Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement