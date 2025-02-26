Ünye'de Kar Yağışı Sonrası Çatılardaki Tehlikeli Kar Kütlelerine İtfaiye Müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ünye'de Kar Yağışı Sonrası Çatılardaki Tehlikeli Kar Kütlelerine İtfaiye Müdahalesi

Ünye\'de Kar Yağışı Sonrası Çatılardaki Tehlikeli Kar Kütlelerine İtfaiye Müdahalesi

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası itfaiye ekipleri, çatılarda biriken kar kütleleri ve buz sarkıtlarını temizleyerek olası tehlikeleri önlemek için çalışmalara başladı. Ekipler, vatandaşları da bu konuda uyardı.

26.02.2025 10:53  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası çatılarda oluşan tehlikeli kar kütleleri ve buz sarkıtlarına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Bölgede eve ilçe genelinde 5 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütleleri ve buz sarkıtlarına Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki binaların çatılarını temizlemeye başladı. İtfaiye araçları yardımıyla yüksek noktalara ulaşan ekipler, kazma ve küreklerle buz sarkıtlarını kırarak olabilecek tehlikenin önüne geçti.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin desteğiyle birlikte yürütülen çalışmalarda Liseler Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde bulunan şehir stadyumunun çatısında oluşan kar kütleleri temizlendi. Çalışmalar kapsamında ilçedeki tehlike arz eden çatıların da temizliği yapıldı.

Ekipler, çatılarda biriken kar ve buz sarkıtlarına karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, ordu, Ünye, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünye'de Kar Yağışı Sonrası Çatılardaki Tehlikeli Kar Kütlelerine İtfaiye Müdahalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi Aylık geliri dudak uçuklattı Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı
12:26 Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç
11:27 Sözün bittiği yer İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi
10:38 İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
10:17 Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
16:57 Antalyaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:52 Kızıl Goncalar’dan Bahar’a şaşırtan transfer Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:25 Jose Mourinho’dan Galatasaray’a dava kararı Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 12:45:38. #1.12#
SON DAKİKA: Ünye'de Kar Yağışı Sonrası Çatılardaki Tehlikeli Kar Kütlelerine İtfaiye Müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.