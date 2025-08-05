Ünye\'de Patlayan Su Borusu Onarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde patlayan içme suyu merkez ana şebeke borusu, ekiplerin çalışması sonrası onarıldı.

Olay, Liseler Mahallesi Veteriner Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde alt yapı çalışmaları yapıldığı sırada içme suyu merkez ana şebeke borusu patladı. Borunun patlamasıyla sokak üzeri ve Ünye Akkuş- Niksar caddesinde su birikintileri oluştu. Durumun Ordu Büyükşehir Belediyesi Şu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (OSKİ) bildirilmesi üzerine bölgenin suyu kesildi. Liseler, Saraçlı, Yunus Emre, Kaledere ve Çınarlık Mahallelerini de besleyen merkez ana şebeke borusuna OSKİ ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Yapılan onarım çalışmalarının ardından sular şebekelere yeniden verildi. - ORDU