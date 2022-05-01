Ünye'de Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ünye'de Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı

01.05.2022 08:59

Ünye'de Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı Ordu'nun Ünye ilçesinde binlerce Trabzonspor taraftarı 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu horon ve meşalelerle kutladı.

Ünye'de Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde binlerce Trabzonspor taraftarı 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu horon ve meşalelerle kutladı.

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan ve 2-2 berabere kalan Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Ünye'de binlerce Trabzonspor taraftarı da sokaklara meşaleler eşliğinde meydanlarda toplandı.

Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ses sistemi ile horon ve oyun havaları eşliğinde aileleriyle birlikte şampiyonluğu kutlayan binlerce taraftar meydanı doldurdu. Ellerinde meşaleler ile çocuklarıyla kutlamalara gelen binlerce kişi, çalan marşlara eşlik ederek horon şarkılarıyla şampiyonluğun tadını çıkardı.

Yüzlerce araç konvoyu oluştu

Ünye Cumhuriyet Meydanında devam eden kutlamalar sonrası patlatılan havai fişeklerin ardından yüzlerce araç konvoyu oluşturan taraftarlar, Ünye sokaklarında klakson çalarak Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı. Ünye Cumhuriyet Meydanı'ndaki şampiyonluk coşkusu ayrıca drone ile gökyüzünden de görüntülendi.

Ünye'de Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı
Ünye'de Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı
Ünye'de Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı
Ünye'de Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı
Ünye'de Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı
Ünye'de Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı

YORUMLAR
500
ANTALYA'DA TRABZONSPOR TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI ANTALYA'DA TRABZONSPOR TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI Tekirdağ'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu horonla kutladı Tekirdağ'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu horonla kutladı

Yerel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ünye'de Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı - Son Dakika


Son Dakika
08:59 Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi
08:49 Acı haber! Pençe-Kilit operasyonunda EYP'nin patlaması sonucunda 1 asker şehit oldu
08:30 Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e ilan-ı aşk: Her gün başka türlü sevmeyi öğrendim
08:21 Diyarbakır'da bu köyde yaşayanların tamamı Trabzonsporlu! Şampiyonluk haberi ise bölgede coşkuyla karşılandı
08:08 AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan EYT düzenlenmesiyle ilgili açıklama: Hesabı iyi yapmak gerekir
07:56 Görüntü alınmaması için tedbirler üst düzeydeydi! Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün töreninden ilk kareyi görümce paylaştı
07:32 Meteoroloji bayramda vatandaşları uyardı: Yurdun büyük bir bölümü yağışlı olacak
07:08 Trabzonspor taraftarı aracını kalabalığın üzerine sürdü, bir vatandaş ucuz kurtuldu
07:04 Şırnak'ta Kahraman Mehmetçik İsmail Can Akdeniz şehit düştü! Acı haber memleketinde büyük üzüntü yarattı
00:51 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'de Zelenski'le görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 09:32:58. #1.11#
SON DAKİKA: Ünye'de Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement