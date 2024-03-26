Ünye Organize Sanayi Bölgesi\'nde 35 fabrikanın kuruluşu tamamlandı

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Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 35 fabrikanın kuruluşunun tamamlanmasıyla birlikte 6 bin kişinin istihdam edileceğini açıkladı.

Ünye Belediye Başkanı ve AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı beraberinde AK Parti Ordu Milletvekili Av. Mustafa Hamarat, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, MHP Ünye İlçe Başkanı Av. Murtaza Hacıimamoğlu, belediye meclis üyeleri ve adaylarıyla birlikte, Ünye OSB'de faaliyet gösteren fabrikayı ziyaret etti. Fabrika çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Tavlı Ünye'de son 5 yılda yapılan hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"OSB 40 yıllık hayalimizdi, şimdi fabrikalar yükseliyor"

Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması aşamasında verilen mücadeleye dikkat çeken Başkan Tavlı, "OSB'nin maksimum 5 yıllık geçmişi var. 40 yıldır hayalimiz olan OSB'nin kurulması dönemimize ve bize nasip oldu. Şuanda OSB'de 6-7 fabrikanın inşaat çalışmaları devam ederken, 2 fabrika faaliyetine başladı. Bu yılsonu itibariyle faaliyetine başlayan fabrika sayısı 6-7'yi bulacak. 2 yıl içerisinde de burada 35 fabrika hizmet vermiş olacak. Böylelikle Ünye'nin istihdamına katkı sunmuş olacak. Bu fabrikalarımız hem bölgemize ticari anlamda ekonomik katkı sunarken hem de bölgemizin madenlerinin değerlendirilmesi bakımından önem arz ediyor. OSB Ünye'de 40 yıl konuşuldu ama şükürler olsun dönemimizde kuruldu. Burada 6 bin gencimiz ve vatandaşımız iş imkanı bulacak. Nasıl ki OSB'nin kuruluşuna değerli büyüklerimizle birlikte vesile olduk, Allah'ın izni ile Ünye'nin diğer sorunlarını da aynı şekilde birlikte çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.

Başkan Tavlı Ünye'nin bir diğer çözüm bekleyen sorunu olan küçük sanayi sitesi sorununun da çözüme kavuşturulması için önemli adımların atıldığına dikkat çekti. Başkan Tavlı bu çalışmaların devam etmesi için destek beklediklerini sözlerine ekledi.

AK Parti ordu Milletvekili Mustafa Hamarat ise, yıllardır bu alanın kurulması için verilen mücadelenin ardından fabrika inşaatlarını görmekten mutlu olduklarını kaydetti. - ORDU