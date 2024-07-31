Urla'da çıkan orman yangınında binlerce zeytin ağacı yandı - Son Dakika
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Urla'da çıkan orman yangınında binlerce zeytin ağacı yandı

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İzmir Urla'da meydana gelen orman yangınında 2 bine yakın 50 yıllık, 100 yıllık zeytin ağacı yanarken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

31.07.2024 01:30  Güncelleme: 02:32
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(İZMİR) - İzmir Urla'da meydana gelen ve kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "2 bine yakın 50 yıllık, 100 yıllık zeytin ağaçları yandı. Ciğerlerimiz yanıyor" dedi.

İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar Mahallesinde dün saat 16.37'de çıkan orman yangını devam ediyor. Ekiplerin yangını kontrol alma çalışmaları devam ederken açıklamalarda bulunan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Yangın Yağcılar Köyü'nden Demircili Köyüne doğru yaklaştı, bir kısmı deniz de son buldu. Hala Demircili Köyü'nün Sazlıkaynak dediğimiz üst kısımları yanıyor. Burada 2 bine yakın 50 yıllık, 100 yıllık zeytin ağaçları yandı. Yanan büyük bir kısım orman, makilik alan da yanıyor. Ciğerlerimiz yanıyor" ifadelerini kullandı.

Bir orman işçisi yaralandı, bir arazöz yandı

Yangının çıkışına ilişkin de açıklamalarda bulunan Balkan, "Yangının mangal kömürü üretim tesisinden çıktığı ifade ediliyor, iki kişi gözaltına alındı. Bir ihmal sonucu çıkan yangın denize kadar gitti. Neredeyse 15 kilometre alan yandı. Güvenlik amaçlı 10-15 ev tahliye edildi. Herhangi bir can kaybı yok ama bir orman işçisi yaralandı, bir arazöz yandı. Hala söndürme çalışmaları devam ediyor, ulaşılamayan yerler var. 65-70 kilometre hızla rüzgar esiyor, helikopterler uçamıyor. İnşallah kontrol altına alınacak" diye konuştu.

"Geleceğimizi karartmayın"

Vatandaşlara çağrıda da bulunan Balkan, "Özellikle mangal ve ateş konusunda uyarıyorum. Lütfen ormanda ateş yakmayın, mangal yakmayın, geleceğimizi karartmayın" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Urla'da çıkan orman yangınında binlerce zeytin ağacı yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Urla'da çıkan orman yangınında binlerce zeytin ağacı yandı - Son Dakika
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