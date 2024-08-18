Urla\'da çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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(İZMİR)- İzmir'in Urla ilçesinde önceki gün makilik alanda başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde önceki gün makilik alanda başlayan yangın devam ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle günün ilk saatlerinde geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürdürülüyor.

Elektrik hattından çıkan yangının söndürülmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü Ekipleri ve ilçe belediyeleri ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Gece boyu devam eden yangının günün aydınlanmasıyla enerjisinin düştüğü görüldü.

Öte yandan, 440 konuttan oluşan bir yazlık site de yangın nedeniyle tahliye edilmişti.