(İZMİR) - İzmir'in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde makilik sahada çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde makilik sahada orman yangını çıktı. Yangına ilk müdahale 16.25'te yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal ve 2 dozer ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Yerel › Urla'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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