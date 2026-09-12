Urla’nın kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

(İZMİR) - İzmir'in Urla ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "İlk Kuvayı Milliye hareketi olan milis kuvvetler Urla'da kurulmuş ve ilk savunma Urla'da yapılmıştır. Bu yüzdendir ki bu şehir, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve bitiren şehirdir" dedi.

İzmir'in Urla ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene; Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Garnizon Komutanı Deniz Albay Yaşar Hüseyin Yağdıran ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Batı Anadolu'daki milli mücadelede Urla'nın önemli merkezlerden biri olduğunu belirterek, "İlk Kuvayı Milliye hareketi olan milis kuvvetler Urla'da kurulmuş ve ilk savunma Urla'da yapılmıştır. Bu yüzdendir ki bu şehir, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve bitiren şehirdir" ifadelerini kullandı.

Kurtuluş mücadelesinin yalnızca geçmişte kazanılmış bir zafer olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Balkan, bağımsızlık ruhunun bugün de sorumluluklarla yaşatılması gerektiğini belirtti. Balkan, Atatürk'ü yalnızca bir sembol olarak değil, alınan kararlarda ve kente karşı üstlenilen sorumluluklarda yaşatmanın önemine işaret etti. Urla'nın geleceğine ilişkin mesajında ise Balkan, "kenti daha yaşanabilir, daha adil, daha üretken ve kendi kimliğini kaybetmeden gelişen bir şehir olarak geleceğe taşıma" hedefini dile getirdi. Doğanın, insanın ve kentte yaşayan tüm canlıların geleceğini koruma sözü veren Balkan, Cumhuriyetin ışığında aklın ve bilimin yol göstericiliğinde adil ve eşit bir gelecek inşa etme kararlılığını ifade etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Yıldız Tepe Şehitliği'nde Kurtuluş Mücadelesi'nde hayatını kaybeden şehitler ve gaziler anıldı. Kutlamalar, Urla Cumhuriyet Meydanı'nda DJ Cihan Abla ve Gökçe Konseri ile devam edecek.