Urmiye'de Hava Saldırısı: Yaralılara Yardım
Urmiye'de Hava Saldırısı: Yaralılara Yardım

23.03.2026 07:15
İran Kızılayı, Urmiye'de bir yerleşim yerinin hava saldırısına uğradığını ve yaralılara müdahale edildiğini bildirdi.

İran Kızılayı (IRCS), Türkiye ve Irak sınırlarına yakın Urmiye şehrindeki bir yerleşim yerinin hava saldırısına uğradığını duyurarak, yaralılara müdahale edildiğini açıkladı.

İran Kızılayı'ndan (IRCS), ülkeyi hedef alan son saldırılarla ilgili açıklama geldi. Türkiye ve Irak sınırlarına yakın Urmiye şehrindeki bir yerleşim bölgesinin hava saldırısına uğradığı belirtilerek, olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı. IRCS ekiplerinin yaralı bölge sakinlerine tıbbi yardım sağladığı belirtildi. Olası can kayıpları ve kesin yaralı sayısına ilişkin detay verilmedi. Paylaşılan görüntülerde bir binanın ciddi şekilde hasar aldığı ve ekiplerin arama kurtarma çalışması yürüttüğü görüldü.

İran yeni saldırıların hedefi olmuştu

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan son açıklamada, İran'daki rejime ait hedeflere yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı belirtilmişti. Saldırıların başkent Tahran'ı hedef aldığı kaydedilmişti. IDF'nin son saldırı dalgasının öncesinde de Tahran'ın farklı kesimlerinde şiddetli patlamalar yaşanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Urmiye'de Hava Saldırısı: Yaralılara Yardım - Son Dakika

SON DAKİKA: Urmiye'de Hava Saldırısı: Yaralılara Yardım - Son Dakika
