Kahramanmaraş'ta 'Urmu' dutundan reçel ve pekmez yapımına başlandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve bir çok rahatsızlığa iyi geldiği bildirilen urmu dutunun reçel ve pekmez yapımına başlandı.

Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'nde ikamet eden Neşnat ailesi, erken saatlerinde ağaçlardan urmu dutu topluyor.

Toplanan dutlar, evlerinin bahçesindeki büyük kazanlarda pişirildikten sonra güneş altında kurumaya bırakılarak reçel elde ediliyor. Neşnat ailesi dutun özünden de şekersiz pekmez yapıyor.

Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için urmu dutu tüketilmesini tavsiye eden alil Neşnat, "Ben daha önce 10 yıl gurbet gezdim ve yöresel ürünler fuarlarına çıktım. 15 yıldır ise kendi işimizi yapıyorum. Şehrin birinde bu işi gördüm onlar karadut ile reçel yapıyordu ben urmu dutu ile yapıyorum. Annem yapar ben satarım. Urmu dutu reçeli ve saf suyu ile pekmezini elde ediyoruz. Kazanda kaynatılarak, 5-6 gün güneş altında bekletilip daha sonra da kavanozluyoruz. Ağız yarası, akciğer ve karaciğer kanserinin yanı sıra çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yaptığımız reçelin kilosu 80, şekersiz pekmez ise 600 lira civarında" dedi.

Güldane Neşnat ise, "Saat 5 gibi kalkar dutları toplarız, temizler ve kazanlarda pişiririz. Urmu dutunun reçelini, şerbetini, özünü, pekmezini hepsini yapıyoruz. Güneşte katılaşana kadar bekletiyoruz. Şekerli reçeli yaptıktan sonra kalan özünü de şekersiz pekmez yapıyoruz" diye konuştu.