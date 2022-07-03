Kahramanmaraş'ta 'Urmu' dutundan reçel ve pekmez yapımına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta 'Urmu' dutundan reçel ve pekmez yapımına başlandı

03.07.2022 15:07

Kahramanmaraş'ta 'Urmu' dutundan reçel ve pekmez yapımına başlandı Kahramanmaraş'ta bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve bir çok rahatsızlığa iyi geldiği bildirilen urmu dutunun reçel ve pekmez yapımına başlandı.

Kahramanmaraş'ta 'Urmu' dutundan reçel ve pekmez yapımına başlandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve bir çok rahatsızlığa iyi geldiği bildirilen urmu dutunun reçel ve pekmez yapımına başlandı.

Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'nde ikamet eden Neşnat ailesi, erken saatlerinde ağaçlardan urmu dutu topluyor.

Toplanan dutlar, evlerinin bahçesindeki büyük kazanlarda pişirildikten sonra güneş altında kurumaya bırakılarak reçel elde ediliyor. Neşnat ailesi dutun özünden de şekersiz pekmez yapıyor.

Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için urmu dutu tüketilmesini tavsiye eden alil Neşnat, "Ben daha önce 10 yıl gurbet gezdim ve yöresel ürünler fuarlarına çıktım. 15 yıldır ise kendi işimizi yapıyorum. Şehrin birinde bu işi gördüm onlar karadut ile reçel yapıyordu ben urmu dutu ile yapıyorum. Annem yapar ben satarım. Urmu dutu reçeli ve saf suyu ile pekmezini elde ediyoruz. Kazanda kaynatılarak, 5-6 gün güneş altında bekletilip daha sonra da kavanozluyoruz. Ağız yarası, akciğer ve karaciğer kanserinin yanı sıra çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yaptığımız reçelin kilosu 80, şekersiz pekmez ise 600 lira civarında" dedi.

Güldane Neşnat ise, "Saat 5 gibi kalkar dutları toplarız, temizler ve kazanlarda pişiririz. Urmu dutunun reçelini, şerbetini, özünü, pekmezini hepsini yapıyoruz. Güneşte katılaşana kadar bekletiyoruz. Şekerli reçeli yaptıktan sonra kalan özünü de şekersiz pekmez yapıyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 23'üncü gününde Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 23'üncü gününde Yeni Şarkı Geliyor Yeni Şarkı Geliyor
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güneş, Saat, Yerel, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta 'Urmu' dutundan reçel ve pekmez yapımına başlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 15:37:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 'Urmu' dutundan reçel ve pekmez yapımına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement