Uşak Belediyesi Bölme Mahallesi'nde yeni vezne açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Uşak Belediyesi Bölme Mahallesi'nde yeni vezne açtı

Uşak Belediyesi, Bölme Mahallesi'ndeki eski belediye hizmet binası içerisine yeni bir vezne açarak vatandaşlara kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Vatandaşlar artık ödemelerini daha hızlı ve kolay bir şekilde bu noktada gerçekleştirebilecekler.

31.05.2024 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Belediyesi vatandaşla kolaylık olması için yeni vezne açtı

UŞAK - Uşak Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlanması açısından Bölme Mahallesi'ndeki eski belediye hizmet binası içerisine vezne açtı

Bölme Mahallesi'nde yer alan ve bölgenin Uşak Belediyesi'ne bağlanmasının ardından aktif olarak kullanılmayan Eski Bölme Belediye Hizmet Binası, bundan böyle Uşak Belediyesi Ek Hizmet Binası olarak mahalle sakinlerinin kullanımına açılan yeni bir ödeme noktasına ev sahipliği yapacak. Uşak Belediyesi tarafından başlatılan uygulama; vatandaşların daha kolay hizmet alabilmesini ve ana binaya gitmeden işlem yapabilmesini sağlıyor.

Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve hafta içi 09.00 ila 16.30 saatleri arasında hizmet veren ödeme noktası sayesinde, Bölme ve Kurşunluk Mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar ödeme işlemlerini daha kolay ve daha hızlı bir şekilde halledebiliyor. Vatandaşlar yeni noktada su faturasının yanı sıra emlak, reklam ve çevre temizlik vergilerini kredi kartıyla ya da nakit olarak ödeyebiliyor.

Kaynak: İHA

Uşak Belediyesi, Uşak, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uşak Belediyesi Bölme Mahallesi'nde yeni vezne açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
19:25 Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı Bayraktar TB2’den tarihe geçen manevra Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı! Bayraktar TB2'den tarihe geçen manevra
18:59 İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas’tan özür diledi İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas'tan özür diledi
17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
19:37 Düzce’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
19:16 Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:36 Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti Olayı duyan yakınları iş yerini bastı Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 21:50:57. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak Belediyesi Bölme Mahallesi'nde yeni vezne açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement