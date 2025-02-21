Uşak Belediyesi Kendi Personel Üfiformalarını Üreterek Maliyetleri Yarıya Düşürdü

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Başkan Yalım: "Maliyeti yarı yarıya düşürdük"

Uşak Belediyesi Dikimevinde personel üniformalarını üreterek kaliteyi artırdı, maliyetleri düşürdü

UŞAK - Uşak Belediyesi bünyesinde bulunan önemli merkezlerden Dokurevi'nde yeni bir hizmete başladı. Bundan böyle Dokurevi'nde bulunan dikim atölyesinde kendi personel üniformalarını üreteceklerini açıklayan Başkan Yalım; bu sayede hem daha kaliteli ürünler elde ettiklerini hem de maliyeti yarı yarıya düşürdüklerini söyledi.

Dikimevine giderek personeli ziyaret eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalım; "Buradaki arkadaşlarımız özveriyle çalışarak personel kıyafetlerini dikiyor. Bu sayede maliyetlerde en az yarı yarıya bir düşüş elde etmiş oluyoruz. Bu gerçekten özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik şartlara göre çok büyük bir adım. Ben özellikle burada tüm hassasiyetleriyle bu kaliteli ürünleri imal eden personelime teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsine de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kapasite giderek artacak

Şu anda alanında uzman beş personelin çalıştığı dikimevinde özel güvenliklerin ve sosyal tesislerde çalışan aşçı ve garsonların kıyafetlerinin hazırlandığını ifade eden Başkan yalım; zaman içerisinde şoförler, temizlik personeli ve su kanal personeli gibi farklı alanlarda hizmet veren personelimizin de mesai boyunca giyeceği üniformaların burada hazırlanacağını kaydetti.

"Ne yapıyorsak Uşak için yapıyoruz" diyen Başkan Yalım ayrıca ilerleyen zamanlarda Uşaksporlu futbolcuların formalarını da bu atölyede dikeceklerini müjdeledi.

Farklı ürünler seri üretim

Sanayi tipi makinelerin kullanıldığı Dikimevi, düz dikiş, overlok, kesim makineleri ve ilik düğme makineleri kullanarak aslına uygun ve kaliteli ürünler imal ediyor. Şu ana kadar özellikle güvenlik personelinin üçlü takımları ve sosyal tesis çalışanlarının kıyafetleri olmak üzere dokuz yüzden fazla ürünün tamamlanıp teslim edildiği dikimevinde bundan böyle çalışmalar hız kesmeden devam edecek.