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Uşak Belediyesi'nin borçları açıklandı

CHP'li Başkan Yalım devraldıkları borcun yaklaşık 1.3 milyar TL olduğunu açıkladı

UŞAK - 31 Mart yerel seçimlerinde rekor farkla başkanlığı kazanan ve AK Parti yönetiminden koltuğu devralan CHP'li Belediye Başkanı Özkan Yalım; belediye binasına astırdığı afişle Uşak Belediyesi'nin borçlarını açıkladı. Başkan Yalım, "Uşak Belediyesi'nin eski dönemden kalan toplam 1 milyar 276 milyon 816 bin 921 TL borcu bulunuyor. Borçların bir kısmı Uşak Belediyesi'ne aitken bir kısmının belediye iştiraklerine ait olduğu görülüyor" dedi.

Mali konularla ilgili ekibin çalışmalarını tamamladığını ve net listenin kendilerine ulaştığını söyleyen Başkan Özkan Yalım; mevcut borçların listesini asarak tüm Uşak halkına şeffaf bir şekilde sunduklarını dile getirdi. Adeta bir enkaz devraldıklarının altını çizen Başkan Yalım, bunun kendilerini yıldırmayacağını ve durumu en kısa sürede toparlayarak hizmet etmekten vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Başkan Yalım; "Yaptığımız araştırmaya göre Uşak Belediyesinin 01 Nisan 2024 tarihi itibariyle 994 milyon 4 bin 712 TL, UB Maden ve Yatırım İşletmeciliği'nin 24 Nisan 2024 tarihi itibariyle 6 milyon 783 bin 71 TL, Uşak Belediyesi Personel Limitet Şirketinin 01 Nisan 2024 tarihi itibariyle 109 milyon 552 bin 280 TL, UTAŞ İnşaat Anonim Şirketinin 180 milyon TL ve Uşak Spor Anonim Şirketinin 43 bin TL borcu bulunuyor. Toplamda 1 milyar 276 milyon 816 bin 921 lira olan bu borç maalesef Uşak halkının sırtına yüklenmiş bir yüktür ve biz var gücümüzle üretimi ve gelirlerimizi artırarak bu durumu düzelteceğiz" dedi.

Şeffaf ve Halkçı yaklaşım

Yoğun bir tempodan çıktıklarını ve tüm borçlara rağmen yoğun bir şekilde belediyedeki çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Yalım; "Vatandaşın belediye başkanına temas etmesi konusunda yıllardır büyük bir sıkıntı vardı. Biz belediye başkanlığı makamının kapısını vatandaşa açtık. Vatandaşımız hem bizimle temas edip istişare edebiliyor, hem de her türlü konuyu konuşup danışabiliyor. Bundan sonra da bu böyle devam edecek. Vatandaşlarımız artık belediyemizin ekonomik durumunu da öğrenmiş oldu" diye konuştu.

Öte yandan vatandaşların ve basın mensuplarının görebilmesi için belediyenin binasına asılan büyük afiş birçok kişinin ilgi odağı oldu. Özellikle belediye çevresinde bulunan vatandaşlar merakla afişi incelerken, birçok kişinin fotoğraf çekmesi de dikkatlerden kaçmadı.