Uşak\'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü coşkuyla kutlandı

Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, düzenlenen farklı etkinliklerle kutlandı.

Akşam 21.00'de Atapark Meydanı'ndan Milli Birlik Yürüyüşü ile başlayan program, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle devam etti. Etkinliğe, Uşak Valisi Serdar Kartal ile eşi İlknur Kartal, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, protokol üyeleri, kurum müdürleri, 15 Temmuz Şehidi Mehmet Çetin'in ailesi ve vatandaşlar katıldı. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Okunan duaların ardından Vali Kartal kürsüye çıkarak konuştu.

15 Temmuz gecesinde vatandaşların hiçbir ayrım gözetmeden tek yürek olduğunu aktaran Vali Kartal; "Farklı düşüncelere, farklı hayat tecrübelerine ve farklı kültürel zenginliklere sahip olabiliriz. Ancak bizi millet yapan, ortak tarihimiz, ortak değerlerimiz, aynı bayrağın altında yaşama irademiz ve aynı istikbale olan inancımızdır. Nitekim 15 Temmuz gecesi asil milletimiz, hiçbir ayrım gözetmeksizin tek yürek olmuş, aynı istikamet doğrultusunda kenetlenerek 86 milyonun ortak iradesiyle 15 Temmuz Destanı'nı kaleme almıştır. İşte bugün Türkiye'miz savunma sanayisinden terörle mücadeleye, ekonomiden kalkınmaya, diplomasiden güvenliğe kadar her alanda daha güçlü adımlarla yoluna devam ediyorsa, bunun temelinde 15 Temmuz gecesi ortaya konulan bu milli duruş bulunmaktadır" dedi.

Program kapsamında Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, MHP İl Başkanı Ümit Arslan, İYİ Parti Uşak İl Başkanı Ayşegül Sözver Obalı, BBP İl Başkanı Ali Karaca da konuşma yaptı.

Program, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve mehteran gösterisiyle devam etti.

Saat 00.13'ü gösterdiğinde ise kentteki bütün camilerde eş zamanlı sela okundu. Program Kuran-ı Kerim ve dualar okunmasıyla son buldu.

Öte yandan kentte sabah namazına kadar demokrasi nöbeti tutulacak. - UŞAK