Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

UŞAK - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Uşak'ta da coşku ile kutlandı.

Uşak'ta törenlerin adresi her zaman olduğu gibi 15 Temmuz Şehitleri Meydanı oldu. Tören Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Uşak Valisi Naci Aktaş ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, törene katılan öğrenci, öğretmen ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından törenlere geçildi. Törende öğrencilerin ve sporcuların hazırladıkları halk oyunları, jimnastik, karate gösterisi sergilendi.

Daha sonra çeşitli branşlarda yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Vali Naci Aktaş ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Törene Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak AK Parti Milletvekili İsmail Güneş, Uşak CHP Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Sinan Özbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.