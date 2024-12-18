Uşak\'ta Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Toplantısı

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Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Aile kurumunu her türlü tehdide karşı korumak için bütüncül ve sistematik çalışmalar yürütülmesinin hedeflendiği Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Dr. Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda; aile yapısını, değerlerini ve işlevlerini etkileyen sorunların artmasına yol açan değişimleri tespit etmek, aileleri tehdit eden her türlü zararlı alışkanlık ve eğilimlere yönelik tedbirleri ele almak için kurumlar arasında iş birliğinin ve eş güdümün artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Aile refahının artırılmasına yönelik kapsamlı bir yol haritasının oluşturulması noktasında tüm paydaşların koordineli çalışmasının önemine vurgu yapan Vali Aktaş, toplantının ailenin korunması ve güçlendirilmesi adına ilimiz için önemli bir başlangıç olduğunu belirtti.

Toplantıya; Vali Dr. Naci Aktaş'ın yanı sıra Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan ve kurum müdürleri katıldı. - UŞAK