Uşak'ta engellilere farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
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Uşak'ta engellilere farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

Uşak'ta engellilere farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi Uşak'ta 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

15.05.2025 14:33
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Uşak'ta engellilere farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

UŞAK - Uşak'ta 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Uşak'ta 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle, Uşak Valiliği öncülüğünde il genelinde faaliyet gösteren engelli dernekleri tarafından Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısından, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe Uşak Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, kurum müdürleri, engelli dernek temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Yürüyüşte özel bireyler tarafından oluşturulan bando takımı arkasında oluşan kortejde, sosyal mesaj içerikli dövizler taşındı. Yürüyüş sonrasında basına açıklamalarda bulunan Uşak Valisi Naci Aktaş; "Bu yürüyüşümüzle engelli bireylerimizin yaşam kalitesinin ve toplumda fark edilebilirliğinin arttırılmasını, diğer taraftan da ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik toplumsal farkındalığın arttırılmasını amaçladık." dedi.

Vali Aktaş sözlerine şöyle devam etti; "Aile Yılı çerçevesinde başlatılan gençlerin evlenmesinin desteklenmesine yönelik proje kapsamında 144 çiftimiz başvuru yaptı. Bunlardan 109'unun eğitimleri tamamlandı. Eğitimleri tamamlanan çiftlerimizden 6'sı nikahlarını kıyarak yeni hayatlarına ilk adımlarını attı. Hepsine mutluluklar diliyorum." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uşak'ta engellilere farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika

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