Uşak'ta otomobilin bir işletmenin bahçe duvarına çarpması sonucu hayatını kaybeden Astsubay Mehmet Bulanmaz, polis memuru eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz ve kayınvalidesi Lale Sağsöz için bugün Erzurum'da cenaze töreni düzenlendi. Acılı ailenin feryatları ve gözyaşları yürekleri burktu.

Astsubay Mehmet Bulanmaz, polis memuru eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz ve kayınvalidesi Lale Sağsöz için Narmanlı Camii'nde öğlen namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Vefat edenlerin yakınları tabutlara sarıldı ve gözyaşı döktü. Cenaze namazına Erzurum Valisi Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmur Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, polisler, askerler, vatandaşlar ve vefat edenlerin aileleri katıldı. Cenaze namazı sonrası Mehmet Bulanmaz'ın naaşı defnedilmek üzere Tortum Bağbaşı Mahallesi'ne gönderilirken, Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz ve annesi Lale Sağsöz Erzurum Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Bahçe duvarına çarptı

Uşak Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana gelen kazada Mehmet Bulanmaz (27) idaresindeki 06 AJ 0643 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir işletmenin bahçe duvarına çarpmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Mehmet Bulanmaz, eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz (29) ve araçta yolcu olarak bulunan sürücünün kayınvalidesi Lale Sağsöz'ün (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan A.M.K. (4) ve B.K. (37) ise ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırılmıştı.

Ağustos ayında dünyaevine girdiler

Hatay'da yaşamlarını sürdüren Bulanmaz çiftinin, bir yakınlarının Manisa'daki nişan törenine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görev yapan astsubay Mehmet Bulanmaz ile Manisa'da görevliyken kısa süre önce eş durumu kapsamında Hatay'a tayin olan polis memuru Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz'ın 26 Ağustos'ta Erzurum'da evlendikleri öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaralanan 2 kişinin yoğun bakımda tedavileri sürüyor.