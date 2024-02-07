Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Uşak\'taki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 11 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalar sonucu 11 bin 211 adet sentetik ecza, 74 adet farklı ebatlarda A4 kağıda emdirilmiş bonzai, 17 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy, 3 gram esrar, 1 adet hassas terzi, 1 adet tabanca, 5 adet tüfek ve 7 adet ele geçirildi. Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.02.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

UŞAK - Uşak'ta sokak satıcılarına yönelik 11 adrese yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 11 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalar sonucu 11 bin 211 adet sentetik ecza, 74 adet farklı ebatlarda A4 kağıda emdirilmiş bonzai, 17 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy, 3 gram esrar, 1 adet hassas terzi, 1 adet tabanca, 5 adet tüfek ve 7 adet ele geçirildi. Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Uşak, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:45:34. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement