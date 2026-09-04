Uşak Valisi Serdar Kartal, İsmetpaşa Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları dinledi
Uşak Valisi Serdar Kartal, İsmetpaşa Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve talep, önerilerini dinledi. Vatandaşların samimi ilgi ve misafirperverliğine teşekkür eden Kartal, kendisine iletilen görüşler hakkında bilgi aldı.
Uşak Valisi Serdar Kartal, İsmetpaşa Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.
Uşak Valisi Serdar Kartal, İsmetpaşa Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cadde üzerinde vatandaşlarla sohbet eden Vali Kartal, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kartal, kendisine iletilen görüş ve talepler hakkında bilgi aldı.
Vali Kartal, vatandaşların gösterdiği samimi ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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