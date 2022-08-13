Vali Ergün'ün eşi, Uşaklı yaşlılara aşure ikram etti - Son Dakika
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Vali Ergün'ün eşi, Uşaklı yaşlılara aşure ikram etti

13.08.2022 15:26
Vali Ergün'ün eşi, Uşaklı yaşlılara aşure ikram etti

Uşak Valisi Turan Ergün'ün eşi Hülya Ergün, huzurevinde yaşayın yaşlıları ziyaret ederek Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram etti.

Uşak Valisi Turan Ergün'ün eşi Hülya Ergün, huzurevinde yaşayın yaşlıları ziyaret ederek Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram etti.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün'ün eşi Hülya Ergün, Muharrem Ayı dolayısıyla Uşak Huzurevi2nde yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Hülya Ergün, vatandaşların da dert ve sorunlarını dinledi. Yaşlılarla yapılan moral sohbetlerinin ardından Hülya Ergün yaşlılara aşure ikram etti. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Muharrem Ayı, Turan Ergün, Uşak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Ergün'ün eşi, Uşaklı yaşlılara aşure ikram etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Ergün'ün eşi, Uşaklı yaşlılara aşure ikram etti - Son Dakika
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