Uşak ve Kütahya Belediyeleri Arasında İş Birliği Vurgusu

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi makamında ziyaret etti. Kütahya Belediyesi'nde gerçekleşen görüşmede, şehircilik, yerel yönetimler ve bölgesel iş birliği konuları ele alındı.

Buluşmada, Kütahya ve Uşak'ın ortak projelerde iş birliği yapabileceği alanlar değerlendirildi. Her iki başkan da komşu şehirler arasındaki dayanışmanın, bölgenin kalkınması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Toplantı boyunca karşılıklı iyi niyet mesajları iletildi.

Ziyaretin sonunda konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, nazik ziyareti için Özkan Yalım'a teşekkür ederek, yerel yönetimler arasında kurulan güçlü iletişimin önemine dikkat çekti. Özkan Yalım ise Kütahya'daki çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, Başkan Kahveci'ye görevinde başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - KÜTAHYA