Üsküdar Belediyesi tarafından restore edilen Nevmekan Kuzguncuk yeniden açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Üsküdar Belediyesi tarafından restore edilen Nevmekan Kuzguncuk yeniden açıldı

Üsküdar Belediyesi tarafından restore edilen Nevmekan Kuzguncuk yeniden açıldı

Üsküdar Belediyesi tarafından restore edilerek halkın kullanımına sunulan Nevmekan Kuzguncuk, yapı fiziği sorunları nedeniyle tadilata alınmıştı. Gerçekleştirilen tadilatın ardından bugün yeniden kapılarını açan mekan, Üsküdarlılara hizmet vermeye devam edecek.

04.07.2024 12:01  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediyesi tarafından restore edilerek halkın kullanımına sunulan ve yapı fiziği açısından yaşanan sorunlar nedeniyle 25 Haziran'da tadilata alınmak zorunda kalınan Nevmekan Kuzguncuk, belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği tadilatın ardından bugün yeniden kapılarını açıyor.

İstanbul'un Üsküdar ilçesi İcadiye Mahallesi İcadiye Hamamı Sokak'ta bulunan, toplam bin 200 metre karelik alanda, içerisinde kafe, restoran, sergi alanı, mutfak ve kütüphane bulunan Nevmekan Kuzguncuk, daha iyi hizmet vermek ve eksiklikleri gidermek amacıyla 25 Haziran Perşembe günü tadilata alınmıştı. 2 Eylül 2023 tarihindeki açılışından henüz bir yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen oluşan yapı fiziği sorunları nedeniyle tadilata alınmak zorunda kalınan Nevmekan Kuzguncuk, ekiplerin kısa sürede yoğun çalışmaları neticesinde, tüm yapısal eksiklikleri giderilerek yeniden Üsküdarlıların hizmetine girecek.

Kapsamlı bir tadilat gerçekleştirilen mekanda, oluşan su sızıntıları nedeniyle gerekli yalıtımlar yapılırken, küflenen yerler zımparalanarak yeniden boyandı. Mescit bölümü giriş kısmında duvarda zeminden su çekmesi sonucu oluşan kabarmalar raspa yapılarak tekrar boyandı. Mutfak kısmının tavanında oluşan rutubet ile alçıpanların su aldığı tespit edilirken, tavandan gelen suyun tespiti yapılarak alçıpan asma tavanların alçı ve boyaları yapıldı.

Teras döşemesindeki yalıtım eksikliğinden kaynaklanan su sızıntısı nedeniyle teras yalıtımı yapılarak gerekli önlemler alınırken, mekanın içinde bulunan bazı yerlerde oluşan küflenmeler de boya yapılarak düzeltildi. Ahşaplarda oluşan açılmalar giderildi ve açılan bölümlere ahşap macunu çekilip zımpara yapılarak tekrar boyandı. 1905 ve 1970 yıllarında kapsamlı onarımlar geçiren hamam, son olarak 2018 yılında restore edilmişti. 2 Eylül 2023 tarihinde kültür projesi olarak açılan Nevmekan Kuzguncuk, yaşanan yapı fiziği sorunları nedeniyle, 25 Haziran 2024 tarihinde tadilata alınmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Kültür, İstanbul, Yerel, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üsküdar Belediyesi tarafından restore edilen Nevmekan Kuzguncuk yeniden açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:20 Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
09:56 Evin altında yuvalanmış ’’Gizemli varlık’’ mahalleyi ayağa kaldırdı Evin altında yuvalanmış ''Gizemli varlık'' mahalleyi ayağa kaldırdı
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
11:33 Hayat Bilgisi’nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi
11:25 Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
11:06 Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
09:37 Belediyede ahlaksız teklif Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
09:30 Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu Peki nedir bu Bozkurt işareti Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu! Peki nedir bu Bozkurt işareti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 13:28:04. #1.11#
SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi tarafından restore edilen Nevmekan Kuzguncuk yeniden açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement