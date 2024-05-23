Üsküdar'da çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu - Son Dakika
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Yerel

Üsküdar'da çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen çatışmada Tamer Kazan, Okan Güner ve Veli Hakan Karakaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme yapıyor. Fikret Ö. ve Canpaşa Y. gözaltına alındı.

23.05.2024 23:45
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Üsküdar'da bir kafede çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen çatışmada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Emniyetten yapılan açıklamaya göre çıkan çatışmada Tamer Kazan, Okan Güner ile Veli Hakan Karakaş'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin geniş çaplı incelemesi sürüyor. Olaya karışan Fikret Ö. ve işletmeci Canpaşa Y.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üsküdar'da çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu - Son Dakika
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