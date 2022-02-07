Üsküdar Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması nedeniyle 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlama nedeniyle binada ve çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.
Patlama sırasında çevredeki vatandaşların panik anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların patlamanın etkisiyle kaçıştıkları görülüyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada - Son Dakika