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Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada - Son Dakika

Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada

07.02.2022 17:30

Üsküdar'da bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sırasında çevredeki vatandaşların yaşadığı panik, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Üsküdar Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması nedeniyle 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlama nedeniyle binada ve çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Patlama sırasında çevredeki vatandaşların panik anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların patlamanın etkisiyle kaçıştıkları görülüyor.

Üsküdar'da doğalgaz patlaması sonrası vatandaşların panik anı kamerada
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Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Patlama, Üsküdar, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada - Son Dakika
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