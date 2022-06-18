Üsküdar Geleneksel Beş Çayı buluşması Doğancılar Parkı'nda gerçekleşti - Son Dakika
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Üsküdar Geleneksel Beş Çayı buluşması Doğancılar Parkı'nda gerçekleşti

18.06.2022 09:40

- Üsküdar Geleneksel Beş Çayı buluşması Doğancılar Parkı'nda gerçekleşti Üsküdar Belediyesi tarafından parklarda yapılan geleneksel beş çayı buluşması Doğancılar Parkı'nda Başkan Hilmi Türkmen'in katılımı ile gerçekleşti.

- Üsküdar Geleneksel Beş Çayı buluşması Doğancılar Parkı'nda gerçekleşti

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi tarafından parklarda yapılan geleneksel beş çayı buluşması Doğancılar Parkı'nda Başkan Hilmi Türkmen'in katılımı ile gerçekleşti. Başkan Hilmi Türkmen, "Bugün biz de çocuklarımız gibi çok mutluyuz. Karnelerini çocuklarımıza vermenin bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin Üsküdarlıların talep ve isteklerini dinlediği beş çayı buluşması Doğancılar Parkı'nda dün akşam gerçekleştirildi. Etkinlik yöresel halk oyunu ekiplerinin gösterisi ve müzik eşliğinde başladı. 2021-2022 Eğitim öğretim yılının sonlanması ile karnelerini alan çocuklar etkinlikte doyasıya eğlendi. Keyifli geçen park buluşmasına katılan mahalle sakinlerine çay ve simit ile birlikte dondurma ikram edildi. Buluşmaya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra vatandaşlarla bire bir sohbet eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdarlı vatandaşların talep, istek ve şikayetlerini dinleyerek çözüm noktasında yardımcı oldu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Sevgili dostlar bugün önemli bir gün. Öğleden önce sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile Burhan Felek stadında İstanbulumuzun 39 ilçesinden gelen çocuklarımız ile beraber karne şenliği yaptık. Milli Eğitim Bakanımız da oradaydı. Hep birlikte çok güzel bir karne şenliği yaptık. Bugün biz de çocuklarımız gibi çok mutluyuz. Karnelerini çocuklarımza vermenin bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üsküdar Geleneksel Beş Çayı buluşması Doğancılar Parkı'nda gerçekleşti - Son Dakika

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