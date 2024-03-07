Üsküdar İcadiye Mahallesi Muhtarlık ve Spor Kulübü yeni binası hizmete açıldı - Son Dakika
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Üsküdar İcadiye Mahallesi Muhtarlık ve Spor Kulübü yeni binası hizmete açıldı

Üsküdar İcadiye Mahallesi Muhtarlık ve Spor Kulübü yeni binası hizmete açıldı

Üsküdar Belediyesi'nin yerinde kentsel dönüşüm programı kapsamında yapımı tamamlanan İcadiye Mahallesi Muhtarlığı ve Spor Kulübü yeni binası Başkan Hilmi Türkmen'in de katıldığı törenle hizmete açıldı.

07.03.2024 11:06  Güncelleme: 11:20
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Üsküdar Belediyesi'nin yerinde kentsel dönüşüm programı kapsamında yapımı tamamlanan İcadiye Mahallesi Muhtarlığı ve Spor Kulübü yeni binası Başkan Hilmi Türkmen'in de katıldığı törenle hizmete açıldı.

Üsküdar'da İcadiye mahallesinin yenilenen muhtarlık binasının açılışını yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çözüme kavuşan imar planı çalışmalarına değindi. Mahallenin 50 yıllık sorununun çözüme kavuştuğunu belirten Türkmen, mahalle sakinlerine 'hayırlı uğurlu olsun' dedi. Açılış programına Üsküdar İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, vatandaşlar katıldı.

"Mahallemize hayırlı uğurlu olsun"

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Hepimizin uğrak yeri olan hepimizin öyle ya da böyle mutlaka yolumuzun geçeceği, soluklanacağımız gerektiğinde bir çay içeceğimiz minik bir tesis ama hepimizin kalbinin gönlünün buralarda atacağı merkezi bugün itibarıyla hizmete açıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Artık bu yapı yakışmıyordu. Bunu yenilemek gerekiyordu. Sağ olsun muhtarımla da konuştuk, bu muhtarlık binasını yıkarak yeniden güzel bir yer oldu. Üsküdar'ımıza İcadiye'mize yakışır bir merkez, bir muhtarlık yapmaya karar verdik. Diğer yandan bu mahallemizin önemli bir sorunu olan imar planlarını da yaptık, biliyorsunuz. Önemli bir eşiği aşmış olduk. Merkez mahallelerimizde 50 yıl sonra bu imar konuları çözülmüş oldu. Bu mahallelerimize 1.5 kat verildi. 1 kat demiştik bunun buçuğu da var. Dubleksin yüksekliğini de yeniden düzenliyoruz. Bizim belediye meclisimizden geçti. İnşallah seçimden sonra büyükşehir meclisinden de geçecek. Dubleksin çatı arası en yükseğini 85 santimden inşallah 220 santimetreye çıkarıyoruz. Yerel seçimlerde dua ve desteklerinize talibiz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Yine yalnız bırakmayacağınızı ümit ediyoruz. Biz sizi, siz bizi tanıyorsunuz. Dönüşüm konusunda Üsküdarlılar olarak, İcadiyeliler olarak önemli bir mesafeyi birlikte katedeceğiz. Hedefimiz 50 bin konut yapmaktı. İnşallah bunu birlikte başarırız." diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üsküdar İcadiye Mahallesi Muhtarlık ve Spor Kulübü yeni binası hizmete açıldı - Son Dakika

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