USS Abraham Lincoln Tayland'a Liman Ziyareti Yapacak - Son Dakika
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USS Abraham Lincoln Tayland'a Liman Ziyareti Yapacak

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USS Abraham Lincoln uçak gemisi, 200 gün süren görev sonrası Tayland'da liman ziyareti gerçekleştirecek.

Tayland Donanması, Orta Doğu'dan ayrılan ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin, uzun süren deniz görevinin ardından personelin dinlenmesi ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Tayland'da liman ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

ABD Donanması'na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin, 200 günden uzun süren deniz görevinin ardından gelecek hafta Tayland'a liman ziyareti yapacağı bildirildi. Tayland Donanması, ABD'ye ait bir uçak gemisi grubunun ülkenin doğusundaki bir limana kısa süreli ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Güvenlik gerekçesiyle ziyaretin tarihi ve beklenen gemilerin isimleri açıklanmadı.

Yaklaşık 5 bin denizci ve deniz piyadesini taşıyan geminin Tayland ziyaretinin, uzun süren deniz görevinin ardından personelin dinlenmesi ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Tayland Donanması, ziyaret sırasında herhangi bir askeri tatbikat düzenlenmeyeceğini vurguladı.

Gemide moral düşüklüğü iddiası

Çeşitli askeri kaynaklar tarafından bu ay yayımlanan bazı haberlerde, gemi personelinin moralinin düştüğü iddia edilmişti. Denizcilerin ruh sağlıklarının kötüye gittiği ve bazı personelin intihar girişiminde bulunduğu öne sürülmüştü. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise söz konusu haberlerin gemideki durumu "tamamen yanlış yansıttığını" söylemişti.

Uçak gemisi, 200 günden uzun süre denizde kaldı

Lincoln uçak gemisi, ABD'nin İran'a yönelik askeri faaliyetleri doğrultusunda konuşlandırıldığı Orta Doğu bölgesinden geçtiğimiz günlerde ayrıldı.

Lincoln, Kasım 2025'te California eyaletindeki ana üssü San Diego'dan ayrıldıktan sonra Orta Doğu'ya yönlendirilmiş ve ABD'nin 28 Şubat'ta İsrail ile ortak şekilde İran'a karşı başlattığı saldırıları desteklemişti.

ABD'li Demokrat Kongre üyelerine göre uçak gemisi, 200 günden uzun süre boyunca herhangi bir limana uğramadan denizde kalarak modern dönemde ABD Donanması açısından rekor kırdı.

Kaynak: İHA

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