Usta Ayakkabıcı, Deprem Sonrası Kulübede Çalışıyor

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Osmaniye'de 54 yıllık iş yeri depremde yıkılan 75 yaşındaki Sabri Yıldırım, kendi imkanlarıyla yaptığı 3 metrekarelik kulübesinde ayakkabıcılık mesleğine devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'de, 12 yaşında başladığı ayakkabıcılık mesleğine kalfa olduktan sonra 54 yıldır aynı iş yerinde kiracı olarak devam Sabri Yıldırım'ın depremde iş yeri yıkıldı. İş yeri yıkıldıktan sonra yerine koyulan konteynerin kirasını yüksek bulan Yıldırım, kendi imkanlarıyla yaptığı 3 metrekarelik ahşap dükkanında mesleğini sürdürüyor. Ayakkabı ve çanta tamirinin yanı sıra ayakkabı imalatı da yapan Yıldırım, mesleğin Osmaniye'deki son temsilcilerinden.

Depremde iş yerinin yıkıldığını, kiraların da yüksek olmasından dolayı kendi imkanlarıyla ahşap kulübe yaptığını söyleyen Sabri Yıldırım, "İlkokulu bitirdim, 12 yaşından beri bir ustanın yanında çalıştım. Tek ustanın yanında çalıştım orada bu adam hakiki bir çizmeciydi körüklü çizme yapardı. Biz de ondan güzel bir sanat öğrendik. Kalfa olduktan sonra bir dükkan açtım. 54 yıldır aynı dükkanda çalışıyordum. Deprem olduktan sonra buralar yıkılınca bizim dükkan sahiplerimiz, bir baraka koydular ve yüksek bir fiyat istediler. Biz de bunu kaldıramayacağımızı söyledik. Ben geldim, bir baraka yaptım kendi imkanlarımla, 3 metrekare içerisinde ayakkabı yapıyorum, sökük yapıyorum, çanta yapıyorum. Ayakkabıyı sıfırdan kendim yapıyorum. Zaten benden başka da ayakkabı yapan kişi kalmadı. Osmaniye'de son usta benim" dedi. - OSMANİYE