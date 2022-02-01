Üye Girişi
Usta Çı'rock konserleri başlıyor - Son Dakika

Usta Çı'rock konserleri başlıyor

01.02.2022 09:32
Usta Çı'rock konserleri başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Usta Çı'rock konserleri serisi 7 Şubat'ta Gebze'de başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Usta Çı'rock konserleri serisi 7 Şubat'ta Gebze'de başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Usta Çı'rock" isimli Anadolu Rock grubu konserini vermeye hazırlanıyor. 60 yaş üzeri ve genç üyelerin harmanlandığı grupta hafızalara kazınmış türküler seslendirilecek. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleşecek konser 7 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da müzikseverler ile buluşacak. Usta Çı'rock konserleri 12 ilçede müzikseverlerle buluşacak. Gebze'den sonra Usta Çı'rock grubu performansını Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi'nde 21 Şubat tarihinde saat 19.30'da sahneleyecek.

Anadolu Rock grubu konserinde 70'ler, 80'ler ve 90'ların Anadolu Rock Müziği'nin temsilcileri olan Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray, ayrıca İskender Doğan, 3 Hürel, MFÖ gibi değerli sanatçıların türküleri seslendirilecek. - KOCAELİ

YORUMLAR
500

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Rock, Gebze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Usta Çı'rock konserleri başlıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:32 Yasak Elma'da dün neler oldu? Ender ve Yıldız arasında barış sağlanacak mı?
09:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocuğun dayısı: Bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum
09:19 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Dinlendiğimizi sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da!
09:16 İlçedeki vatandaşlar yüksek elektrik faturalarına isyan etti! Üretim durdu, vatandaşlar kahvede oturuyor
09:11 Artık kafeler ısıtıcıyı hesaba dahil ediyor! Denizli'de başladı
09:05 Yaşlı adam evin bahçesinde kendini astı
09:04 Omigron bitmeden alt türü hızla yayılıyor! Uzmanlar uyardı: Yeni varyant daha tehlikeli
08:55 Seyir halindeki araç, cayır cayır yandı! Sürücü son anda kurtuldu
08:53 İddianame tamamlandı! Asiye'ye saldıran köpekler silah sayıldı
08:30 Tuğba Ekinci'den Hadise'ye kaslı gönderme! Benimki daha yakışıklı ve borcu yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 09:39:23. #1.12#
SON DAKİKA: Usta Çı'rock konserleri başlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement