Usta, kombi ve petek temizliği yapılmazsa yüzde 50\'ye kadar kayıp uyarısında bulundu

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kaloriferler yanmaya başlarken, uzmanlar, hem tasarruf etmek hem de iyi ısınmak için kombi ve peteklerin temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Havaların soğuduğu bu günlerde kombi ile petekler için temizlik ve bakım uyarısı geldi. Başta kombinin temizliği ve bakımı ön plana çıkarken, buna bağlı olarak petek veya yerden ısıtma tesisatının temizliği büyük önem arz ediyor. Kombi temizliği ve bakımı yapılmadığı takdirde düzenli çalışma devre dışı kalırken, peteklerin temizlenmemesiyle birlikte de ısı kaybı kendini göstermeye başlıyor. Yüksek faturalar ödenmesine rağmen tam anlamıyla ısınamayan vatandaşların kombi ve peteklerini temizletmesi gerekiyor.

Temizlik ve bakımın önemine dikkat çeken tesisat ve kombi bakım ustası Kürşat Balcan, kombi ile petek veya yerden ısıtma tesisatının her yıl veya 2 yılda bir mutlak suretle temizlenmesi gerektiğini belirterek, "Yakıt tasarrufu sağlamak için iki senede bir temizlenmesi, kombilerin bakımı yapılması lazım. Eğer temizlenmezse yaklaşık yüzde 50'ye kadar kayıp yaşanır. Çok para verirsiniz ama ısınamazsınız. Kombi, yerden ısıtma ve peteklerinizi mutlaka temizletmelisiniz. Temizlenmediği takdirde ciddi kayıplara neden olur" dedi. Tesisat içinde oluşan çamur, kum ve benzeri pisliklerin tesisatı tıkadığını ve bu tıkanıklığın kombiye kadar yansıdığını ve verimliliğin ciddi anlamda düşüş gösterdiğine değinen Balcan, temizlik ve bakımın göz ardı edilmesi halinde kombide ciddi arızaların da yaşanabileceğini söyledi.