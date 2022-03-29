Uzayan kış günlerinde besicilerin zorlu kuzu mesaisi sürüyor - Son Dakika
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Uzayan kış günlerinde besicilerin zorlu kuzu mesaisi sürüyor

29.03.2022 09:23

Uzayan kış günlerinde besicilerin zorlu kuzu mesaisi Erzincan'da mart ayında etkili olan kar yağışlarıyla birlikte uzayan kış günlerinde besiciler, zorlu şartlarda mesaisini sürdürüyor.

Uzayan kış günlerinde besicilerin zorlu kuzu mesaisi

ERZİNCAN - Erzincan'da mart ayında etkili olan kar yağışlarıyla birlikte uzayan kış günlerinde besiciler, zorlu şartlarda mesaisini sürdürüyor.

Özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışı nedeniyle, dondurucu havanın etkili olduğu Erzincan'da küçükbaş hayvan yetiştiricileri, çetin ve uzun geçen kış günlerine rağmen tek geçim kaynağı olan koyunlarının kuzulama döneminde bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Yeni doğan kuzuların başından ayrılmayan besicilerin gece ağıllarda ki mesaileri sürüyor. Gece vakitlerinde nöbet tutan besiciler, nöbet esnasında gebe hayvanların doğumlarına yardımcı olarak kuzunun sağlıklı dünyaya gelmesini sağlıyor. Ayrıca ikiz doğum yapan kuzulara anne sütü yetmediği için biberon ile destek sütü verilirken, aynı işlem doğumda annesi ölen kuzular için de uygulanıyor. Soğuk kış günlerinde hayvanlarına bakmakta güçlük çeken besiciler, tüm zorluklara rağmen koyunların ve kuzuların ağıllarda ki tüm bakımlarını yaparak yaklaşan bahar aylarında meralara çıkmaya hazırlanıyor.

"7 gün 24 saat bunun bekçiliğini yapmaktayız"

Geçimini küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden sağlayan Mecit Doğan, 7 gün 24 saat hayvanların başında durduklarını belirterek, "Gördüğünüz gibi küçükbaş hayvanla meşgulüz. Geçimimizi bu şekilde sağlamaktayız. Ocak 15'den itibaren kuzu doğumları başladı. Sabahları saat 6, 6 buçuk gibi işimize başlıyoruz. Kuzu emzirme ve daha sonra üç öğün çeşitli yemlerle hayvanları besliyoruz. Akşam 7-8 gibi paydosumuz var ama bizim doğumlardan kaynaklı gece nöbetlerimiz oluyor. Geceleri doğum takibi yapıyoruz. Yani 7-24 bunun bekçiliğini yapmaktayız" dedi.

Üniversitede öğrenci olan ve boş vakitlerinde ailesine destek olan Yakup Doğan ise kuzuların doğumundan sonra sağlıklı yetişmeleri için bazı tedbirler aldıklarını söyledi.

Doğan, geceleri de özellikle güç doğumlara yardımcı olduklarını ifade ederek, "Geceleri koyun doğurduğu zaman bazı koyunlar zorlanıyorlar ve bizler de saat başı, 2 saatte bir gelip koyunları kontrol edip, eğer öyle bir şey varsa yardımcı oluyoruz ve ayakta tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Uzayan kış günlerinde besicilerin zorlu kuzu mesaisi sürüyor
Uzayan kış günlerinde besicilerin zorlu kuzu mesaisi sürüyor
Uzayan kış günlerinde besicilerin zorlu kuzu mesaisi sürüyor

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Mart ayında kar festivali coşkusu Mart ayında kar festivali coşkusu

Erzincan, Doğum, Mart, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uzayan kış günlerinde besicilerin zorlu kuzu mesaisi sürüyor - Son Dakika


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