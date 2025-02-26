Uzlaştırma Dolandırıcılığına Dikkat

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Son dönemde, kendilerini avukat, hukuk bürosu çalışanı veya uzlaştırmacı olarak tanıtan dolandırıcılar, "cinsel içerikli ürün satın alma" veya "cinsel içerikli konuşma yapma" gibi asılsız iddialarla vatandaşları korkutarak, uzlaşma bedeli adı altında para talep ettiği belirtildi.

Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu, bu tür dolandırıcılık girişimlerinin hızla arttığını belirterek, vatandaşların kesinlikle bu tür iddialara inanmaması ve ödeme yapmaması gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, "Gerçek bir uzlaştırma sürecinde, hiçbir avukat, savcı veya polis vatandaşları telefonla arayarak para talep etmez. Bu, tamamen yasa dışıdır ve dolandırıcılık suçunu oluşturur. Türk Ceza Kanunu'nun 158. Maddesi uyarınca, kendini avukat, savcı veya polis olarak tanıtarak para talep eden kişiler, nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemektedir. Bu suçun cezası, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır" dedi.

Dolandırıcıların, genellikle sahte hukuk büroları, sahte avukat isimleri veya resmi kurumları taklit eden telefon numaraları kullanarak mağdurlara ulaştığını belirten Çavuşoğlu işleyiş hakkında vatandaşları uyardı.

Telefon veya Mesaj Yoluyla İlk Temas: Mağdurlara, "Hakkınızda cinsel içerikli bir suçtan dolayı şikayet var, uzlaşma süreci başlatıldı" gibi mesajlar gönderiliyor veya doğrudan aranarak korkutuluyor.

Psikolojik Baskı ve Korkutma: "Adli sicilinize işlenecek, hapis cezası alabilirsiniz, siciliniz temizlenmezse iş bulamazsınız" gibi ifadelerle mağdurlar paniğe sevk ediliyor.

Para Talebi: "Bu iş mahkemeye taşınmadan çözülebilir, karşı taraf uzlaşmaya yanaşıyor, uzlaşma bedeli olarak şu kadar ödeme yapmalısınız" denilerek mağdurlardan ödeme isteniyor.

Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu, bu tür dolandırıcılık vakalarında vatandaşların kesinlikle ödeme yapmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Hiçbir avukat, savcı veya polis, telefon üzerinden uzlaştırma veya dava kapatma bahanesiyle para talep edemez. Resmi uzlaştırma süreci bizzat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülür, taraflara resmi tebligat yapılır ve süreç yüz yüze ilerler" dedi.

Uzlaştırma dolandırıcılığına karşı alınacak önlemleri sıralayan Çavuşoğlu, "Size gelen mesajları veya numaraları engelleyin. Kesinlikle ödeme yapmayın. Gelen mesajları veya aramaları delil olarak saklayın. Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunun" dedi. - ERZURUM