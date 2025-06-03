Uzlaştırmacılar Günü'nde Barış Vurgusu - Son Dakika
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Uzlaştırmacılar Günü'nde Barış Vurgusu

Uzlaştırmacılar Günü\'nde Barış Vurgusu
03.06.2025 13:26
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Sakarya'da düzenlenen etkinlikte, uzlaştırma sisteminin toplumsal barış ve adalete katkıları vurgulandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Uzlaştırmacılar Günü' dolayısıyla düzenlediği özel programda, yargının yükünü hafifleten ve toplumsal barışı pekiştiren uzlaştırma sisteminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzlaştırmacıların ceza yargısına sağladığı katkıların vurgulandığı etkinlikte, her iki dosyadan birinin mahkemeye taşınmadan çözüme kavuştuğu açıklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından '1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü' dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Sakarya Adliyesi'nde kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara uzlaştırma sistemi hakkında broşürler dağıtıldı. Etkinliğe katılan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, uzlaştırmacıların gününü kutlayarak görev yapan tüm uzlaştırmacılara teşekkür etti. Uzlaştırma sistemi, taraflar arasında adil, hızlı ve barışçıl bir çözüm üretmeyi hedeflerken; yargılamaya gitmeden çözüm bulunması, toplumsal uzlaşı kültürünü de güçlendiriyor. Adalet Bakanlığı'nın alternatif çözüm yöntemlerinden biri olarak uyguladığı uzlaştırma, mağdurun zararını telafi etme, failin sorumluluk almasını sağlama ve taraflar arasında empati kurma gibi hedefleriyle klasik ceza yargılamasının ötesine geçiyor.

"Her iki dosyadan bir tanesini uzlaştırmayla sonuçlandırıyoruz"

Sakarya'da halihazırda 486 uzlaştırmacı görev yapıyor. Şehirde 2022 yılında 3 bin 626, 2023'te 3 bin 762 ve 2024'te de 4 bin 697 uzlaştırma dosyası bakıldığı, 1 Ocak 2024 tarihinden beri uzlaştırma dosyalarının yaklaşık yarısının olumlu sonuçlandırıldığı belirtildi. Uzlaştırma kurumunun yalnızca yargının iş yükünü hafifletmekle kalmadığını, aynı zamanda toplumsal barışa da önemli katkılar sunduğunu belirten Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, "Tüm ülkede olduğu gibi adliyemizde de her iki dosyadan bir tanesini uzlaştırmayla sonuçlandırıyoruz. Uzlaştırma kurumu, yargının yoğun iş gücünü hafifleterek savcılarımızı ve mahkemelerimizi rahatlatmanın dışında, vatandaşlar arasında da husumetin oluşumunun engellenmesi ve kamu barışının sağlanması adına çok ciddi katkıları olan bir kurum. Bu yüzden sürekli aynı dikkat ve ciddiyetle bu kurumun yargı teşkilatımıza ve milletimize olan katkısının farkında ve bilincinde olarak yoğun tempoyla çalışmaya devam edeceğiz. Benim gözümde her uzlaştırmacı, bir ceza mahkemesidir hatta verdiği kararlar istinafı, temyizi olmadan, hiçbir şekilde dava konusu edilemeyen ve aradaki ihtilafı kökten çözen bir kurum. O yüzden ülkemizdeki uzlaştırmacı ordusu, ceza mahkemelerinin birer devamı gibi" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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