Uzman Çavuş Emrah Türkoğlu'nun Cenazesi Defnedildi

Bayburt'un Demirözü ilçesinde görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Emrah Türkoğlu, Erzurum'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Bayburt'un Demirözü İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan 33 yaşındaki Erzurumlu Uzman Çavuş Emrah Türkoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evinde sabah saatlerinde rahatsızlanan Türkoğlu, kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Türkoğlu'nun vefatı, ailesi, silah arkadaşları ve yakın çevresini yasa boğdu. Bayburt İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'a uğurlanan Türkoğlu için bugün Narmanlı Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Emrah Türkoğlu'nun naaşı, dualar eşliğinde Yeşilyayla Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Erzurum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM