Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış'tan cilt bakımı uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış'tan cilt bakımı uyarısı

18.05.2022 09:59
Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış'tan cilt bakımı uyarısı

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, güzel ve parlak bir cilt yapısına sahip olmak isteyenlerin nitelikli bir cilt bakımı yaptırması gerektiğini söyledi.

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, güzel ve parlak bir cilt yapısına sahip olmak isteyenlerin nitelikli bir cilt bakımı yaptırması gerektiğini söyledi.

Cilt bakımı ile ilgili bilgiler veren uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, temiz bir cilt yapısına kavuşmak için günlük cilt bakımının önemli olduğunu vurguladı. Günlük cilt bakımına dair önemli bilgiler veren uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, cildin her zaman güzel görünmesine yönelik önemli ipuçları da verdi. Dalmış, "Göz çevresi rutin cilt bakımınızın olmazsa olmaz bölgesidir. Günlük cilt bakımı yaparken göz çevrenizi nemlendirmeniz, cildinizin çok daha canlı görünmesini mümkün kılar. Burada uzun yıllar boyunca genç ve güzel bir cilde sahip olmayı istiyorsanız; göz çevresini asla ihmal etmemelisiniz. Göz çevrenizi nemli tutacak olursanız; cildinizdeki kırışıkları da geciktirebilirsiniz. Elbette ki göz çevresi için kullanacağını kremlerin de özelliklerine dikkat etmeniz gerekmektedir. Güneş ışınları cildimizin yaşlanmasını tetikler. Bundan dolayı, cildin güneşe gerektiğinden fazla miktarda maruz kalması neticesinde birtakım olumsuz sonuçlar karşımıza çıkar. Burada güneş ışınlarının zararlı etkilerinden cildimizi koruyor olmak, cilt sağlığını da olumlu yönde etkiler. Esasında güneş kremi sanki yaz aylarında kullanacak gibi hatalı bir algı bulunuyor. Oysa güneş kremini kış aylarında dahi ihmal etmemelisiniz. Cildinizi temiz tutmanız hem ışıltılı hem de temiz bir cilt yapısına sahip olmanızı mümkün kılar. Özellikle yatmadan önce cildinizi temizlemeniz; varsa makyajdan yüzünüzü arındırmanız, sağlıklı bir cilt yapısının oluşmasını tetikleyecektir. Burada tercih edeceğiniz cilt temizleyici ürünlerin güvenilir bir marka olmasına da dikkat etmelisiniz. Bir de yüzünüzü tamamıyla temizledikten hemen sonra bir pamuk kullanarak tonik yardımıyla silmelisiniz. Sabahları uyandığınız zaman yüzünüzü ne çok soğuk ne de çok sıcak suyla yıkamamalısınız. Burada ılık bir suyu kullanmanız her zaman önerilmektedir. Çünkü yüzünüzü sıcak suyla yıkamanız cildinizde kurumaya neden olacaktır. Yüzünüzü yıkarken dairesel hareketlerle ovmak da cildinizi olumlu yönde etkileyecektir" dedi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Bilimsel Bir Araştırma Güneş Enerjisinin Gece de Üretilebileceğini Gösterdi Bilimsel Bir Araştırma Güneş Enerjisinin Gece de Üretilebileceğini Gösterdi Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 19 gözaltı (2) Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 19 gözaltı (2) Çorum OSB'de fabrikaların çatıları güneş panelleriyle kaplanıyor Çorum OSB'de fabrikaların çatıları güneş panelleriyle kaplanıyor
Kaynak: İHA

Cilt Bakımı, Güneş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış'tan cilt bakımı uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:08:46. #1.13#
SON DAKİKA: Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış'tan cilt bakımı uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement