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Uzmanında kuru cilde sahip kişilere makyaj önerisi - Son Dakika

Uzmanında kuru cilde sahip kişilere makyaj önerisi

13.12.2021 11:33
Uzmanında kuru cilde sahip kişilere makyaj önerisi

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, kuru cilde sahip kadınlara makyaj önerilerinde bulundu.

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, kuru cilde sahip kadınlara makyaj önerilerinde bulundu.

Kuru cilde sahip kişilerin makyaj yaparken bazı sıkıntılar yaşadığını belirten Dalmış, kuru cilde yapılan makyajın ardından pul bir görüntünün ortaya çıktığını söyledi. Dalmış. "Özellikle içerisinde bulunduğumuz kış şartları doğrultusunda kişilerin dikkatli aranmasında fayda var. Cildiniz için kozmetik ürünleri tercih ederken aynı zamanda bakım ürünlerinde tercih etmeniz gerekir. Cilt temizliği konusunda kişilerin dikkatli bir şekilde davranması gerekiyor. Doğru ve sağlıklı görünen bir cilt için en önemli şey iyi bir temizleme işlemi gerçekleşmesidir. Gündelik hayatımızda yüzümüze uyguladığımız makyaj iyi bir şekilde temizlenmediği takdirde cilt üzerinde bazı kalıntılar oluşur. Bu durum sonucunda ise cilt üzerindeki kalıntılar cildin hava almasını engeller" dedi.

"Nem sağlayan ürünler tercih edin"

Nem sağlayan ürünlerin kuru ciltler için önemli olduğunu aktaran Dalmış, "Cilt üzerinde yer alan kuruluk sorununu ortadan kaldırmak için iyi bir nemlendirici kullanımı önemlidir. Tercih ettiğini nemlendirici bakım ürünleri geçici bir özelliğe sahipse kişiler tarafından mutlaka başka bir ürün tercih edilmesi gerekiyor. Soğuk havalarda cilt üzerindeki nem seviyesi büyük bir azalma gösterir. Bundan dolayı normalden daha fazla nemlendiriciye gerekecektir. Günümüzde kozmetik mağazaları üzerine pek çok nem maskesi sunuluyor. Nem maskeleri, içeriğindeki zengin yapıdan dolayı cildin ihtiyaç duyduğu nemliliği başarıyla sağlıyor. Gündelik hayatta cilt kurumasına engellemek amacıyla yapılacak en basit şey bol bol su içmek olacaktır. Gece uyumadan önce mutlaka makyaj temizlenmeli ve nemlendirici tercih edilmelidir. Bulunduğumuz ortam içerisinde bitki bulunması da ortamın nemlenmesi konusunda oldukça etkili olacaktır" diye konuştu. - ELAZIĞ

Uzmanında kuru cilde sahip kişilere makyaj önerisi

Makyaj, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uzmanında kuru cilde sahip kişilere makyaj önerisi - Son Dakika


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