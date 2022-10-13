Uzmanından uyarı: "Menopozun 55 yaşın üzerine kadar sürmesi meme kanserine yol açabilir" - Son Dakika
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Uzmanından uyarı: "Menopozun 55 yaşın üzerine kadar sürmesi meme kanserine yol açabilir"

13.10.2022 20:40

Uzmanından uyarı: "Menopozun 55 yaşın üzerine kadar sürmesi meme kanserine yol açabilir" Özel Denizli Egekent Hastanesi hekimlerinde Uzm. Dr. Mustafa Tekin, meme kanserinin belirtileri ve tedavi yöntemlerinden bahsederek, "Menopozun 55 yaşın üzerine kadar sürmesi meme kanserine yol açabilir" dedi.

Uzmanından uyarı: "Menopozun 55 yaşın üzerine kadar sürmesi meme kanserine yol açabilir"

DENİZLİ - Özel Denizli Egekent Hastanesi hekimlerinde Uzm. Dr. Mustafa Tekin, meme kanserinin belirtileri ve tedavi yöntemlerinden bahsederek, "Menopozun 55 yaşın üzerine kadar sürmesi meme kanserine yol açabilir" dedi.

Meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle Özel Denizli Egekent Hastanesi'nin başarılı hekimlerinden Genel Cerrahi Uzm. Dr. Mustafa Tekin, önemli açıklamalarda bulundu. Kanserin belirtileri, tedavisi, oluşu gibi konuları ele alan Dr. Tekin, "Her 8 kadından bir tanesinin meme kanserine yakalanma riski mevcuttur. Meme dokusundan gelişen meme kanseri, en sık iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Meme süt kanallarından ve süt bezlerinde gerçekleşen olarak görülür. Hastalarda en sık genetik faktörler ön plandadır. Bunlar birlikte ileri yaş ilk adetin erken dönemde görülmesi, menopozun 55 yaşın üzerine kadar sürmesi, ilk doğumunun 30 yaş üstünde yapılması veya hiç doğum yapılmaması majör risk faktörleri arasında. Bununla birlikte fazla alkol tüketimi, obezite, hareket kısıtlığı ve sigara kullanımı risk faktörleri arasında gözükmektedir" dedi.

"Hastalar kendi kendine muayene edebilir"

Özellikle kadınların düzenli bir şekilde kontrol yapması için çağrıda bulunan Dr. Tekin, "Hastalar genelde büyüyen ve ağrısız kitleyle karşımıza geliyor. Zaman zaman tabi ağrıda olabiliyor. İleri dönemlerde ise memede çekinti, portakal kabuğu görünü, kızarıklık ve ödem şeklinde gözükmektedir. Hastalarda 20 ile 40 yaş arasında adet dönemi bittiğinde ilk 3 gün özellikle kendi kendini muayene etmesini istiyoruz. Memesinde kendisine ait olmadığını düşündürecek bulgu, sertlik ve ağrı hissederse en yakın sağlık merkezine gitmesi gerekiyor. 40 yaş üzerinde ise hastalarımızdan mamografi ve meme ultrasonu tetkiki önerilmektedir. Tedavisi ise hastaya göre değişmektedir. Burada hastalığın evresi tümörün yeri, yandaş hastalıklar gibi sorunlar göz önüne alınmaktadır. Meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle halkımızı muayene açısından sağlık merkezlerine gitmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Mustafa Tekin, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uzmanından uyarı: 'Menopozun 55 yaşın üzerine kadar sürmesi meme kanserine yol açabilir' - Son Dakika

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