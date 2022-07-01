Uzmanlar sahte bıçaklara karşı vatandaşı uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanlar sahte bıçaklara karşı vatandaşı uyardı

01.07.2022 11:53
Uzmanlar sahte bıçaklara karşı vatandaşı uyardı

Bursalı bıçakçı vatandaşlara sahte bıçaklar konusunda uyarılarda bulundu.

Bursalı bıçakçı vatandaşlara sahte bıçaklar konusunda uyarılarda bulundu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dünyaca ünlü Bursa bıçaklarına talep arttı. Bursalı bıçakçılar siparişleri yetiştirmek için tam var gücüyle çalışıyor. Son yıllarda artan sahte bıçaklara karşı vatandaşları uyaran bıçakçılar ucuz fiyata sahte bıçak alarak "hayvanlara eziyet çektirmeyin" uyarısında bulundu. Bayram öncesi yurt içi ve dışından gelen yoğun talebi karşılamak için çalışan bıçakçılar işlerinin açılmasından büyük memnuniyet duyuyor.

150 liranın altında satılan bıçaklar alınmaması gerektiğini ifade eden Bıçakçı Aziz Şen, "Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte işlerimiz yoğunlaştı. Bursa bıçağının kalitesini bilen tercih ediyor. Yurt içi ve dışından gelen yoğun talebi karşılamak için çalışıyoruz. İşlerimiz yoğun. Sahte bıçaklar piyasaya girmeye başladı. Vatandaşlar "ucuz" diye sahte bıçak almasın. Hayvanlarını keserken eziyet çektirmesinler, 150 liranın altında kaliteli bıçak olmaz. Çünkü maliyeti kurtarmaz. Vatandaşlar bildikleri yerden bıçak almaya gayret etsinler, bu yıl kaliteli kurban bıçakları 150 liradan başlıyor, fiyatları yukarıya doğru çıkıyor" dedi. - BURSA

YORUMLAR
500
ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI ZEYNEP MİRA'DAN GERİYE KARNE GÜNÜNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDI ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI ZEYNEP MİRA'DAN GERİYE KARNE GÜNÜNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDI Bursa'da mazgal kapağı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı Bursa'da mazgal kapağı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uzmanlar sahte bıçaklara karşı vatandaşı uyardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 12:25:50. #1.12#
SON DAKİKA: Uzmanlar sahte bıçaklara karşı vatandaşı uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement