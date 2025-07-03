Uzmanlardan Orman Yangınları Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Uzmanlardan Orman Yangınları Uyarısı

Uzmanlardan Orman Yangınları Uyarısı
03.07.2025 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artan orman yangınları sonrası restorasyon kritik; türler ekosisteme uygun şekilde dikilmeli.

Uzmanlar, Türkiye artan orman yangınları sonrasındaki restorasyon çalışmaları konusunda uyardı. Prof. Dr. Alper Çolak, "Doğa kendi kendine iyileşemez. Türkiye'de palamut meşesi üreten fidanlık yok ya da selvi tohumu üretimi yok denecek kadar az. Oysa bu türler hala bazı bölgelerde mevcut ama değerlendirilmiyor. Türler karışık, ekosisteme uygun şekilde dikilmeli" dedi.

Türkiye'de artan orman yangınları ve bu yangınların ekosistem üzerindeki yıkıcı etkileri, uzmanların gündeminde. İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Alper Çolak, Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Kenan Ok ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Uludağ, orman yangınlarına ve restorasyon süreçlerine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Her biri kendi uzmanlık alanlarından hareketle, yangınların önlenmesi ve yanan alanların yeniden canlandırılması için kritik değerlendirmeler yaptı.

"Restorasyon mümkün ama bu sabır ve doğru yöntemler gerektiriyor"

Orman yangınları sonrasında restorasyonun kritik bir adım olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alper Çolak, " Akdeniz'de eskiden meşe ormanları vardı. Şimdi yoklar. Selvi ormanları da benzer şekilde kayboldu. Eski fotoğraflarda selvi, kızılçam ve meşe karışık haldeydi. Oysa bugün sadece kızılçam var. Üstelik restorasyonlarda bu ağaçları sırayla, pırasa gibi dikiyoruz. Türler karışık, ekosisteme uygun şekilde dikilmeli. Mesela palamut meşesi üzerine mazot dökün, yine de kolay yanmaz. Ama bu tür de artık yok denecek kadar az. Oysa Muğla'ya kadar parça parça selvi ormanları var, ancak bunlardan tohum toplanıp fidan üretilmiyor. Doğayı kendi haline bırakmak yeterli değil. Elbette restorasyon mümkün, ama bu sabır ve doğru yöntemler gerektiriyor" dedi.

"Her alana özel, o bölgenin sorunları ve hedefleriyle uyumlu bir yöntem geliştirmeliyiz"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalından Prof. Dr. Kenan Ok ise Türkiye'nin orman planlamasının 1973 yılında tamamlandığına dikkat çekerek, "Her ormana adeta bir kişiye ev verir gibi özel yaklaştık. Hepsinde odun üretmiyoruz; bazı ormanlarda suyu korumaya, bazılarında biyolojik çeşitliliği desteklemeye çalışıyoruz. Bazılarına ise koruma statüsü verdik. Yangın çıktığında bu bütün dengeleri bozuyor. Bu yüzden yeniden düzenleme yaparken o ormanın daha önceki amacını bilmek zorundayız. Yanan alanlarda sanki tüm ormanlar sadece odun üretimi için varmış gibi davranmak ve hemen ağaçlandırmaya girişmek doğru değil. Bu yüzden kalıplaşmış yaklaşımlardan uzak durarak, her alana özel, o bölgenin sorunları ve hedefleriyle uyumlu bir yöntem geliştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Yalancı akasya ve kokar ağaca dikkat"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Uludağ da her orman için farklı değerlendirmeler yapılması gerektiğini savunarak

"Bazı yaygın türler var ki özellikle şehir ağaçlandırmalarında ya da bal ormanı projelerinde sıkça kullanılıyor. Bu ağaçlar zamanla biyolojik çeşitliliği azaltıyor. Yangın sonrası da yerli türlerden daha hızlı yayılıp alanı kaplıyorlar. Bu durum, ekosistemin yerli dengesini bozabiliyor. Örneğin yalancı akasya ve bizim 'kokar ağaç' dediğimiz ana vatanında 'cennet ağacı' olarak bilinen ama bizde bu özelliği pek taşımayan türler buna örnek gösterilebilir" uyarısında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uzmanlardan Orman Yangınları Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran cinayet İstanbul’da öldürüp Nevşehir’e gömmüşler Kan donduran cinayet! İstanbul'da öldürüp Nevşehir'e gömmüşler
İran, hava sahasını kısmi olarak kapattı İran, hava sahasını kısmi olarak kapattı
Netanyahu’nun oğlu korkudan adını değiştirmiş Netanyahu'nun oğlu korkudan adını değiştirmiş
Mersin’de gece denize giren 3 kişiden biri boğuldu 2 kişi aranıyor Mersin'de gece denize giren 3 kişiden biri boğuldu; 2 kişi aranıyor
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
MHP’li ismin başkanlık ettiği beldenin ismi “Bahçeli“ olarak değiştirildi MHP'li ismin başkanlık ettiği beldenin ismi "Bahçeli" olarak değiştirildi
Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerindendi Resmen iflas etti Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti
Çeşme’deki yangın büyüyor Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor
Yaralı kadın yolcu, uçağın enkazını bulan ekibe el salladı Yaralı kadın yolcu, uçağın enkazını bulan ekibe el salladı
15 Temmuz’un kahramanı Zekai Aksakallı’ya yeni görev 15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
Emre Belözoğlu 8 gün önce verdiği karardan geri döndü Emre Belözoğlu 8 gün önce verdiği karardan geri döndü

20:54
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti
20:32
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü’den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi
19:30
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna’daki hedeflerinden vazgeçmeyecek
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyecek
17:49
AK Partili Güler’i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir
AK Partili Güler'i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?
17:01
Taklitçi esnaftan linç girişimi Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
09:40
Orman yangınında alevlerin arasında kalan iş makinesi operatörü: Etim eriyor gibiydi
Orman yangınında alevlerin arasında kalan iş makinesi operatörü: Etim eriyor gibiydi
09:28
Survivor’dan diskalifiye edilen Almeda Baylan eşiyle boşanma kararı aldı
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan eşiyle boşanma kararı aldı
09:23
Icardi dönmüyor Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
09:06
Lüks araç hurdaya döndü, sürücü feci şekilde can verdi
Lüks araç hurdaya döndü, sürücü feci şekilde can verdi
08:58
Küçük çocuk yol kenarında baygın halde bulundu, ailesi aranıyor
Küçük çocuk yol kenarında baygın halde bulundu, ailesi aranıyor
08:51
Kılıçdaroğlu’nun ofisinin satış ilanı apar topar yayından kaldırıldı
Kılıçdaroğlu'nun ofisinin satış ilanı apar topar yayından kaldırıldı
08:50
Hadise tarzını yeniledi, sahneye cesur kostümüyle çıktı
Hadise tarzını yeniledi, sahneye cesur kostümüyle çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 22:29:57. #7.13#
SON DAKİKA: Uzmanlardan Orman Yangınları Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.