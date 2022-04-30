Üzüm bağlarında salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele - Son Dakika
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Üzüm bağlarında salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele

30.04.2022 17:34

Üzüm bağlarında salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde "Bağ Alanlarında Salkım Güvesine Karşı Biyoteknik Mücadele" projesi tanıtımı uygulamalı olarak yapılırken, üzüm üreten çiftçilere kimyasala göre ilaçlama maliyetini yüzde 50'den...

Üzüm bağlarında salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele

ERZİNCAN - Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde "Bağ Alanlarında Salkım Güvesine Karşı Biyoteknik Mücadele" projesi tanıtımı uygulamalı olarak yapılırken, üzüm üreten çiftçilere kimyasala göre ilaçlama maliyetini yüzde 50'den fazla azaltan feromon yayıcı tel dağıtımı gerçekleştirildi.

Erzincan'ın meşhur tarımsal ürünlerinden biri olan Cimin Üzümü yetiştiriciliği yapılan alanlarda daha iyi verim alınabilmesi için mücadele çalışmaları devam ediyor. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Üzümlü ilçesinde gerçekleştirdiği proje çerçevesinde, 240 dekar alanda belirlenen 60 üreticiye feromon yayıcı tel dağıtımı yapıldı. Üzüm bağlarına asılan tuzaklar sayesinde üzüm üreticileri bağlarda ana zararlı olan salkım güvesine karşı Biyoteknik mücadele yöntemini uygulayarak kimyasal ilaç kullanımını azaltıp, sağlıklı ve pestisit kalıntısının minimize edildiği ürünler elde etmesi hedefleniyor.

Düzenlenen tanıtım gününde, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personelleri tarafından üreticilere bilgilendirme yapıldıktan sonra feromon yayıcı telin nasıl ve ne şekilde uygulanacağı pratik olarak gösterildi. Programa katılan Üzümlü Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas da feromon yayıcı telleri üzüm bağlarının çubuklarına uygulama işlemi gerçekleştirdi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin de konu ile ilgili konuşma yaparaki "Biyoteknik mücadeleyi ön plana çıkarabilirsek, yani bunu yaygınlaştırdığımız müddetçe hem kimyasal gübre kullanımını azaltacağız hem de çiftçilerimizin ekonomik kayıplarını engelleyeceğiz. Özellikle Üzümlü ilçesi de bu konuda bizlere her zaman sahip çıkıyor. Projede emeği olan arkadaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Üzümlü İlçesinde düzenlenen programa Kaymakam Nur Sevinç Özbek Çakas, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube müdürlüğü personelleri ve üzüm üreticisi çiftçiler katıldı.

Üzüm bağlarında salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele
Üzüm bağlarında salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele
Üzüm bağlarında salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele
Üzüm bağlarında salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele

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Kimyasal, Erzincan, Bitki, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üzüm bağlarında salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele - Son Dakika


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