Üzümlü Kaymakamı Karadağ şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

07.03.2026 00:54
Üzümlü Kaymakamı Buğra Karadağ, şehit ve gazi aileleri ile diğer misafirler onuruna düzenlenen iftar programına katıldı.

Programa, İlçe Emniyet Amiri Muhammet Beşir Dibek, İlçe Jandarma Komutanı İzzettin Gül, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nida Aykan Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şinasi Yıldırım de katıldı.

Kaymakam Karadağ, programda şehit ve gazi aileleri ile çocuklarla yakından ilgilenerek, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetlerinin her zaman devletin himayesinde olduğunu vurguladı.

Karadağ, şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve şükranla anarak ailelerine sağlık ve esenlikler diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karadağ, İftar, Yerel, Son Dakika

