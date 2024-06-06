Uzundere Belediye Başkanı çöpleri toplayarak çevre bilincini pekiştirdi

Yerel

Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, topluma örnek olacak bir davranış sergiledi. Başkan Özsoy, bir toplantıya gitmek üzere çıktığı yolda gördüğü çöpleri toplayarak temiz çevre bilincini pekiştirdi.

Kısa mesafelere makam aracı kullanmayan Özsoy, yürüyerek gittiği her güzergahta rastladığı çöpleri topladı ve çöp kutusuna attı. Bu güzel hareketi cep telefonu kamerasıyla kaydedilen Özsoy, çevre temizliği konusunda takdire şayan bir örnek oldu.

Vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan bu davranış, toplumda çevreye duyarlılığın artmasına katkı sağladı. Başkan Özsoy'un bu tutumu, herkesi çevreye daha duyarlı olmaya teşvik ediyor. - ERZURUM