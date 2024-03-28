Uzundere Şelale İlkokulu Öğrencileri Tortum Gölü\'nde Kuş Gözlemi Yaptı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü, Uzundere Şelale İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile birlikte Tortum Gölü sulak alanında kuş gözlemi yaptı.
Türkiye'nin 11'inci sakin kenti olan Erzurum'un Uzundere ilçesi sahip olduğu doğal güzellikler ve keşfedilmeye hazır mekanlarıyla meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Kuşların göç yolu üzerinde bulunan ve yaban hayatın devam ettiği Uzundere ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü bir yanda koruma yönündeki çalışmalarını sürdürürken bir yanda da insanlara doğanın güzel yanlarını anlatmaya çalışıyor. Bu çerçevede Uzundereli çocuklar gönüllerince teleskop ve dürbünlerle, gökyüzünün renkli kanatlı sakinlerini keşfetti. Çocukların gözlerindeki merak ve heyecan, doğanın bu harikalarını keşfederken paha biçilemezdi. Küçük gözlemciler, kuşların gizemli dünyasını yakından tanıma fırsatı buldular. Kuşları gözlemleyen çocuklar onları fotoğraflama imkanı da buldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu özel günü bizimle paylaşan herkese teşekkür ederiz. Geleceğin doğa bilimcileri olmaya aday bu genç zihinler, doğayı koruma konusunda bilinçlenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattılar" denildi. - ERZURUM
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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