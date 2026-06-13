Vali\'den jandarmanın 187. yılı için kutlama mesajı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Jandarma genel Komutanlığının kuruluşunun 187'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, jandarmanın kamu düzeninin korunmasında önemli bir görev üstlendiğini açıkladı.

Vali Akbıyık, "Devletimizin en köklü ve en saygın kurumlarından biri olan Jandarma Genel Komutanlığımızın 187. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Asırlardır milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan, köklü geçmişiyle devlet geleneğimizin önemli bir parçasını oluşturan Kanun Ordusu Jandarmamız;+ üstün görev bilinci, yüksek disiplin anlayışı ve sarsılmaz vatan sevgisiyle ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan jandarmamız, halkımızla iç içe yürüttüğü tüm görevleriyle kamu düzeninin korunmasında hayati bir sorumluluk üstlenmektedir. Terörle mücadeleden kaçakçılıkla mücadeleye, asayiş hizmetlerinden trafik güvenliğinin sağlanmasına kadar geniş bir görev alanında üstün başarılar sergileyen kahraman jandarmamız; eğitimi, disiplini, deneyimi ve güçlü personel yapısıyla suça ve suçlulara göz açtırmadan her daim görevinin başındadır. Aynı zamanda devlet-millet kaynaşmasının da en güzel örneklerinden biri olarak her zaman gurur kaynağımız olmuştur. Jandarma personelimiz, gösterdiği üstün gayret ve özveriyle milletimizin takdirini kazanmaya devam etmektedir. Bu anlamlı vesileyle, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Yeryüzü cenneti Muğla'mızda görev yapan jandarma personelimiz başta olmak üzere, ülkemizin her köşesinde büyük bir özveriyle görevini sürdüren tüm Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına en kalbi selam ve sevgilerimi iletiyorum. Kendilerine görevlerinde üstün başarılar diliyor, aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve esenlik temenni ediyorum" dedi. - MUĞLA