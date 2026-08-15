Vali Akbıyık, Şehit Ailesinin Nikahında Şahit Oldu

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Diyarbakır Dicle ilçesinde teröristler ile girilen çatışmada şehit düşen Şehit Uzman Çavuş Berkant Şara'nın yeğeni Gülayşe İrem Kurt ile Emre Topsakal çiftinin nikah törenine katılarak şahitlik yaptı.

Menteşe Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende şehit Berkant Şara'nın ailesini yalnız bırakmayan Vali Akbıyık, devletin ve milletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu ifade etti.

Genç çifte evlilik cüzdanını veren Vali İdris Akbıyık, Kurt ve Topsakal ailelerini tebrik ederek, genç çifte bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.