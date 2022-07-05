Vali Akbıyık'a Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt , Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükavcu da eşlik etti. - HAKKARİ

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı 'nın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: İHA

Hüseyin Sarı, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Vali Akbıyık'tan şehit korucuların ailelerine taziye ziyareti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.