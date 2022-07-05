Vali Akbıyık'tan şehit korucuların ailelerine taziye ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Akbıyık'tan şehit korucuların ailelerine taziye ziyareti

05.07.2022 08:30
Vali Akbıyık'tan şehit korucuların ailelerine taziye ziyareti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, şehit korucular Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın yakınlarının bulunduğu Çığlı ve Akkaya köylerine giderek, ailelere başsağlığı diledi.

Vali Akbıyık'a Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükavcu da eşlik etti. - HAKKARİ

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Hakkari Valisi Akbıyık'tan şehit güvenlik korucularının ailelerine taziye ziyareti Son dakika haberleri! Hakkari Valisi Akbıyık'tan şehit güvenlik korucularının ailelerine taziye ziyareti İkiyaka zirvesinde duygulandıran mutluluk İkiyaka zirvesinde duygulandıran mutluluk
Kaynak: İHA

Hüseyin Sarı, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Akbıyık'tan şehit korucuların ailelerine taziye ziyareti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 08:36:12. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Akbıyık'tan şehit korucuların ailelerine taziye ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement