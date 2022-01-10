Üye Girişi
Vali Aksoy, gazeteciler ile bir araya geldi - Son Dakika

Vali Aksoy, gazeteciler ile bir araya geldi

10.01.2022 12:16
Vali Aksoy, gazeteciler ile bir araya geldi

Aydın'da görev yapan gazeteciler ile bir araya gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; "Özellikle pandemi sürecinde bizlere destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın'da görev yapan gazeteciler ile bir araya gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; "Özellikle pandemi sürecinde bizlere destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, il genelinde görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşların bilgilendirilmesi ve tedbirlerin uygulanması noktasında basın mensuplarının önemli destek verdiğini ifade eden Vali Aksoy; "Aydın, ülke genelinde önemli illerden bir tanesi ve Aydın'da görev yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yaklaşık 3.5 yıl önce Aydın'da göreve başladım. Pandemi nedeni ile fazla bir araya gelemedik ama bu süreç içerisinde sizlerin tutumundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Aydin pandemide en iyi illerden birisi oldu ve bu noktada basının katkısı da oldukça fazla sizlere teşekkür ediyorum. Aşının öneminin de vatandaşlar tarafından algılanması ve bilgilendirilmesi noktasında siz basın mensupları da gayret gösterdiniz. Bu noktada tüm vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Herkesin titizlikle tedbirlere uyması gerekiyor. Aşılanmayı da en üst noktaya çıkarmak için de elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Aydın'da da bir miktar artış var. Bu da daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Sizlerle bir araya geldiğimiz bu organizasyon kapsamında hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutarım" dedi. - AYDIN

Vali Aksoy, gazeteciler ile bir araya geldi
Vali Aksoy, gazeteciler ile bir araya geldi
Vali Aksoy, gazeteciler ile bir araya geldi

YORUMLAR
500

Hüseyin Aksoy, Pandemi, Aydın, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Aksoy, gazeteciler ile bir araya geldi - Son Dakika


Acun Ilıcalı, Fatih Terim hamlesiyle herkesin aklını başından alacak Acun Ilıcalı, Fatih Terim hamlesiyle herkesin aklını başından alacak         
18:19
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken gözyaşlarına hakim olamadı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken gözyaşlarına hakim olamadı         
17:49
İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak         
14:21
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
18:18 Acun Ilıcalı, Fatih Terim hamlesiyle herkesin aklını başından alacak
18:07 İnşaat alanında düşen kızın boğazına demir çubuk saplandı
18:00 Fuhuş operasyonunda detaylar ortaya çıktı! Okul servisinde fuhuş yaptırdılar, aralarında memurlar da var
17:51 Ünal Aysal: Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti
17:47 Öldürülen teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili konuşan Öztrak: Terör, terörist bizim kırmızı çizgimizdir
17:45 SGK'dan milyonları ilgilendiren genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi
17:30 Haber Global yayınında spiker, programı sunduğu sırada fenalık geçirdi
17:12 Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
17:11 Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi
17:10 Metroda bıçaklı saldırı soruşturması! 'Görevi ihmal'den ayrı bir soruşturma yürütülüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 18:27:23. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Aksoy, gazeteciler ile bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement