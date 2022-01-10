Vali Aksoy, gazeteciler ile bir araya geldi - Son Dakika

Aydın'da görev yapan gazeteciler ile bir araya gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; "Özellikle pandemi sürecinde bizlere destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, il genelinde görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşların bilgilendirilmesi ve tedbirlerin uygulanması noktasında basın mensuplarının önemli destek verdiğini ifade eden Vali Aksoy; "Aydın, ülke genelinde önemli illerden bir tanesi ve Aydın'da görev yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yaklaşık 3.5 yıl önce Aydın'da göreve başladım. Pandemi nedeni ile fazla bir araya gelemedik ama bu süreç içerisinde sizlerin tutumundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Aydin pandemide en iyi illerden birisi oldu ve bu noktada basının katkısı da oldukça fazla sizlere teşekkür ediyorum. Aşının öneminin de vatandaşlar tarafından algılanması ve bilgilendirilmesi noktasında siz basın mensupları da gayret gösterdiniz. Bu noktada tüm vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Herkesin titizlikle tedbirlere uyması gerekiyor. Aşılanmayı da en üst noktaya çıkarmak için de elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Aydın'da da bir miktar artış var. Bu da daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Sizlerle bir araya geldiğimiz bu organizasyon kapsamında hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutarım" dedi. - AYDIN